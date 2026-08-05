L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando il Marine One è decollato dalla Casa Bianca diretto alla Joint Base Andrews

La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine su un incidente di sicurezza aerea che ha coinvolto martedì il Marine One, l'elicottero militare con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l'agenzia, non si sarebbe trattato di un rischio di collisione imminente: i due velivoli coinvolti non erano apparentemente sulla stessa traiettoria.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando il Marine One è decollato dalla Casa Bianca diretto alla Joint Base Andrews. Secondo alcune fonti, i controllori del traffico aereo non avevano però sospeso i voli commerciali nell'area del vicino Ronald Reagan Washington National Airport, come previsto dai protocolli di sicurezza.

L'elicottero presidenziale è partito dall'area dell'Ellipse intorno alle 14:33 locali (18:33 GMT). Un minuto dopo è decollato il volo Envoy Air 3742, un aereo regionale Embraer 170 diretto a Pensacola, in Florida. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due mezzi potrebbe non essere stata rispettata la distanza minima di sicurezza prevista dalla FAA: 1,5 miglia orizzontali e 500 piedi verticali nelle vicinanze degli aeroporti.

NEW: STATter911 video showing a jet departing Runway 1 at DCA as the helicopter with President Trump was over East Potomac Park heading toward Joint Base Andrews. As @WSJ reports, the normal procedure of stopping commercial flights at Reagan National did not occur this afternoon… https://t.co/l3qGgDvXfa pic.twitter.com/lj4K19818w — Dave Statter (@STATter911) August 5, 2026

Entrambi i velivoli sono comunque atterrati senza problemi. Un altro volo regionale, il Republic 4700, si trovava a circa 3 miglia dall'aeroporto Reagan ed è stato fatto allontanare per precauzione prima di atterrare regolarmente.

La FAA ha fatto sapere che analizzerà l'accaduto e potrebbe convocare un Safety Review Team. La Casa Bianca non ha commentato.