circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, paura in volo: rischio collisione tra elicottero del presidente e aereo - Video

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando il Marine One è decollato dalla Casa Bianca diretto alla Joint Base Andrews

Elicottero di Trump - (Afp)
Elicottero di Trump - (Afp)
05 agosto 2026 | 10.30
Arianna Menotti
LETTURA: 2 minuti

La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine su un incidente di sicurezza aerea che ha coinvolto martedì il Marine One, l'elicottero militare con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l'agenzia, non si sarebbe trattato di un rischio di collisione imminente: i due velivoli coinvolti non erano apparentemente sulla stessa traiettoria.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando il Marine One è decollato dalla Casa Bianca diretto alla Joint Base Andrews. Secondo alcune fonti, i controllori del traffico aereo non avevano però sospeso i voli commerciali nell'area del vicino Ronald Reagan Washington National Airport, come previsto dai protocolli di sicurezza.

L'elicottero presidenziale è partito dall'area dell'Ellipse intorno alle 14:33 locali (18:33 GMT). Un minuto dopo è decollato il volo Envoy Air 3742, un aereo regionale Embraer 170 diretto a Pensacola, in Florida. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due mezzi potrebbe non essere stata rispettata la distanza minima di sicurezza prevista dalla FAA: 1,5 miglia orizzontali e 500 piedi verticali nelle vicinanze degli aeroporti.

Entrambi i velivoli sono comunque atterrati senza problemi. Un altro volo regionale, il Republic 4700, si trovava a circa 3 miglia dall'aeroporto Reagan ed è stato fatto allontanare per precauzione prima di atterrare regolarmente.

La FAA ha fatto sapere che analizzerà l'accaduto e potrebbe convocare un Safety Review Team. La Casa Bianca non ha commentato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump Marine One trump news trump oggi trump elicottero elicottero presidenziale Trump
Vedi anche
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza