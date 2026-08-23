Il peso del presidente americano Donald Trump può rappresentare un fattore di rischio significativo per la sua salute. A sostenerlo sono alcuni medici interpellati dal Washington Post. Trump, 80 anni, pesava circa 108 chilogrammi durante la visita medica dello scorso maggio, circa 10 in più rispetto ai 97,5 indicati nella documentazione relativa al suo arresto in Georgia nell'agosto 2023. Considerando l'altezza dichiarata di circa 1,91 metri, il presidente è a meno di un chilogrammo dalla soglia oltre la quale, in base all'indice di massa corporea, verrebbe classificato come obeso, condizione nella quale era già rientrato nel 2019 e nel 2020. La stessa amministrazione ha riferito che Trump è ingrassato di circa 6,4 chilogrammi tra le ultime due visite mediche annuali. I medici della Casa Bianca gli hanno raccomandato di perdere peso, migliorare l'alimentazione e svolgere regolarmente attività fisica. "Sappiamo che l'obesità è un forte fattore di rischio per numerosi problemi di salute, oltre che per disabilità prematura e morte", ha spiegato Scott Kahan, direttore del National Center for Weight and Wellness.

La Casa Bianca non ha risposto direttamente alle domande sul peso di Trump, rimarcandone invece l'energia, la resistenza fisica e le capacità cognitive. Il presidente, con una passione nota per i fast food e la scarsa propensione all'esercizio fisico intenso, ha più volte scherzato sulle proprie abitudini alimentari. "Forse il cibo spazzatura fa bene e l'altro cibo no - aveva detto a maggio - Conosco moltissime persone che non fanno altro che controllare il peso, questo e quello, e poi sono morte. E noi siamo ancora qui. Mi sento benissimo". Nel 2016 Trump, che allora pesava circa 107 chilogrammi, aveva dichiarato di voler perdere tra i 7 e i 9 chili. Durante il suo primo mandato il peso era però aumentato, arrivando a circa 111 chilogrammi nel 2020. Più recentemente la Casa Bianca ha negato che il presidente abbia assunto retatrutide, un farmaco sperimentale contro l'obesità, mentre lo stesso Trump ha affermato di non aver mai utilizzato farmaci Glp-1 per perdere peso.

Gli esperti citati dal Post precisano comunque che l'indice di massa corporea, da solo, non è sufficiente a valutare lo stato di salute di una persona di 80 anni. Trump stesso ha recentemente ironizzato sulla possibilità di avvicinarsi al primato di William Howard Taft, il presidente più pesante della storia americana, che superava i 136 chilogrammi: "Era il nostro presidente più pesante e devo stare attento, perché non voglio battere il suo record".