Distrutte 28 navi posamine nello stretto di Hormuz. A darne notizia è il Comando centrale americano sul suo account X, postando un video con le immagini del bombardamento di ieri, martedì 10 marzo, che è continuato anche oggi.

Gli Stati Uniti, ha detto Trump a Cincinnati in Ohio, hanno "messo ko" la leadership iraniana "due volte", parlando del numero di posamine abbattute da ieri. Il tycoon ha sollecitato le compagnie petrolifere ad attraversare lo Stretto di Hormuz, malgrado le minacce rivolte dai Pasdaran alle imbarcazioni che tenteranno di farlo senza il loro permesso. "Penso che dovrebbero" attraversarlo, ha detto, "in una notte abbiamo distrutto quasi tutte le loro navi posamine".

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Ieri sera lo stesso presidente americano aveva annunciato che, dopo i raid notturni, avrebbero colpito "molte altre posamine". La misura è stata presa, dopo l'avvertimento a Teheran su possibili "conseguenze mai viste" alla decisione di piazzare mine sullo Stretto di Hormuz.