Distrutte 16 navi posamine nello stretto di Hormuz. A darne notizia è il Comando centrale americano sul suo account X, postando un video con le immagini del bombardamento di ieri, martedì 10 marzo.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Sempre ieri sera, era stato lo stesso presidente americano Donald Trump si era detto sul suo social Truth "felice di riportare che nelle ultime ore abbiamo colpito e completamente distrutto dieci barche e navi inattive per piazzare mine". Un numero, poi, salito a sedici oggi. D'altra parte Trump aveva annunciato che ce ne saranno "molte altre che sarebbero state colpite". La misura è stata presa, dopo l'avvertimento a Teheran su possibili "conseguenze mai viste" alla decisione di piazzare mine sullo Stretto di Hormuz.