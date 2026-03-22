"Se l'Iran non apre totalmente lo Stretto di Hormuz senza minacce entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le sue centrali energetiche a partire dalla più grande". E' l'ultimatum che Donald Trump invia all'Iran con un messaggio pubblicato sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti, mentre la guerra entra nella quarta settimana, minaccia ulteriori attacchi alle infrastrutture iraniane se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. La 'via del petrolio' è bloccata con la paralisi del traffico del greggio e effetti evidenti sui mercati e sui prezzi dei carburanti.