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Trump, ultimatum all'Iran: "48 ore per aprire lo Stretto di Hormuz o distruggo le centrali"

Il messaggio del presidente degli Stati Uniti: "Colpiremo gli impianti per l'energia a cominciare dal più grande"

Donald Trump
Donald Trump
22 marzo 2026 | 07.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se l'Iran non apre totalmente lo Stretto di Hormuz senza minacce entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le sue centrali energetiche a partire dalla più grande". E' l'ultimatum che Donald Trump invia all'Iran con un messaggio pubblicato sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti, mentre la guerra entra nella quarta settimana, minaccia ulteriori attacchi alle infrastrutture iraniane se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. La 'via del petrolio' è bloccata con la paralisi del traffico del greggio e effetti evidenti sui mercati e sui prezzi dei carburanti.

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