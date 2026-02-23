circle x black
Trump ultrà dell'hockey, la telefonata ai campioni: "Orgoglio Usa" - Video

Il presidente invita i campioni olimpici al Congresso per il discorso sullo stato dell'Unione

Kash Patel nello spogliatoio
Kash Patel nello spogliatoio
23 febbraio 2026 | 08.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Niente male!". Gli Stati Uniti conquistano la medaglia d'oro nell'hockey alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e Donald Trump telefona alla squadra dopo la finale vinta 2-1 contro il Canada a Milano. Nello spogliatoio, con giocatori e allenatori, a festeggiare c'è un 'elettrizzato' Kash Patel: il direttore dell'Fbi festeggia con la medaglia al collo, tra birra e canzoni.

"Niente male!", esordisce il presidente americano al telefono, mentre la festa impazza. "Il portiere non ha giocato per niente male. Ho visto prestazioni lievemente peggiori dei portieri...", dice Trump esaltando la prova strepitosa del 'goalie' Connor Hellebuck.

"Martedì terrò il discorso sullo stato dell'Unione. Potrei mandare un aereo militare a prendervi, se volete partecipare alla serata speciale. La cosa bella di essere presidente è che non bisogna preoccuparsi del meteo o dell'atterraggio... Ci vedremo poi alla Casa Bianca e ci divertiremo... Devo dirvi che dovremmo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment...", dice Trump: l'invito per l'appuntamento martedì sera al Congresso viene raccolto con entusiasmo.

"E' stata una partita incredibile, sarete orgogliosi di questa finale per 50 anni. Voglio stringere la mano a ciascuno di voi, ma in particolare al portiere...", conclude.

I video diffusi sui social mostrano il party post-partita in puro stile NHL: casse di birra e giocatori che indossano occhiali da sci per proteggersi dalla pioggia di spumante. Spicca la presenza di Patel, anima della festa: il direttore dell'Fbi salta, canta, beve. Tutto con la medaglia d'oro al collo, gentile omaggio (provvisorio) di un campione olimpico.

