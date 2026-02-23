"Niente male!". Gli Stati Uniti conquistano la medaglia d'oro nell'hockey alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e Donald Trump telefona alla squadra dopo la finale vinta 2-1 contro il Canada a Milano. Nello spogliatoio, con giocatori e allenatori, a festeggiare c'è un 'elettrizzato' Kash Patel: il direttore dell'Fbi festeggia con la medaglia al collo, tra birra e canzoni.

"Niente male!", esordisce il presidente americano al telefono, mentre la festa impazza. "Il portiere non ha giocato per niente male. Ho visto prestazioni lievemente peggiori dei portieri...", dice Trump esaltando la prova strepitosa del 'goalie' Connor Hellebuck.

The USA Hockey team is pro-America and pro-Trump, and the Left just absolutely hate it.



The Left worked very hard to make it so the only acceptable position for athletes to have, was to be anti-Trump.



Those days are over. The veil is being lifted.



pic.twitter.com/H5Qh0OZVdT — Clandestine (@WarClandestine) February 23, 2026

"Martedì terrò il discorso sullo stato dell'Unione. Potrei mandare un aereo militare a prendervi, se volete partecipare alla serata speciale. La cosa bella di essere presidente è che non bisogna preoccuparsi del meteo o dell'atterraggio... Ci vedremo poi alla Casa Bianca e ci divertiremo... Devo dirvi che dovremmo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment...", dice Trump: l'invito per l'appuntamento martedì sera al Congresso viene raccolto con entusiasmo.

"E' stata una partita incredibile, sarete orgogliosi di questa finale per 50 anni. Voglio stringere la mano a ciascuno di voi, ma in particolare al portiere...", conclude.

Kash Patel spent hundreds of thousands of dollars of our money so that he could get drunk on our dime at a hockey game.



Meanwhile we still don’t have all the Epstein files.



Are you ok with this? I’m not @FBIDirectorKash



pic.twitter.com/o2ueerlq9Z — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 23, 2026

I video diffusi sui social mostrano il party post-partita in puro stile NHL: casse di birra e giocatori che indossano occhiali da sci per proteggersi dalla pioggia di spumante. Spicca la presenza di Patel, anima della festa: il direttore dell'Fbi salta, canta, beve. Tutto con la medaglia d'oro al collo, gentile omaggio (provvisorio) di un campione olimpico.