Trump riceve Zelensky alla Casa Bianca: "Accordo su minerali molto equo, grande impegno per Usa"

Il presidente americano non ha risparmiato una battutina al leader ucraino al suo arrivo alla Casa Bianca. "Oggi è tutto vestito elegante", ha detto Trump riferendosi a Zelensky, che - come accaduto spesso quando si trova all'estero - indossa una felpa nera con il tridente ucraino sul petto. Una battuta apparentemente molto apprezzata anche da Elon Musk, che non ha perso tempo per rilanciarla su X accompagnata dall'emoticon con la faccina che ride.