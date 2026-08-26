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Cancro al pancreas, via libera a nuovo farmaco in Usa: raddoppia la sopravvivenza dei pazienti

La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il farmaco aprendo potenzialmente una nuova era nel trattamento della malattia

Farmaci - (Fotogramma)
Farmaci - (Fotogramma)
26 agosto 2026 | 18.12
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Via libera ad un nuovo farmaco per il cancro al pancreas in stato avanzato. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il farmaco aprendo potenzialmente una nuova era nel trattamento della malattia. Il farmaco, evidenzia il New York Times, si assume sotto forma di compresse (2 al giorno): non rappresenta una cura 'definitiva' della patologia ma è il primo trattamento in grado di prolungare significativamente la vita dei pazienti affetti dal tumore al pancreas.

Il farmaco, daraxonrasib, viene prodotto dall'azienda Revolution Medicines e negli Stati Uniti sarà commercializzato con il nome di Rasonque. È stato approvato dalla FDA per i pazienti con cancro al pancreas metastatico che si sono già sottoposti alla chemioterapia. Il quotidiano americano ricorda che, secondo uno studio clinico, i partecipanti trattati con daraxonrasib hanno avuto una sopravvivenza media di oltre 13 mesi, rispetto a meno di sette mesi per coloro che sono stati sottoposti a chemioterapia. Alcuni pazienti che hanno ricevuto il farmaco durante gli studi clinici sono vissuti per anni. "Non abbiamo mai visto un effetto positivo di questo tipo", ha affermato la professoressa Anna Berkenblit, responsabile scientifica e medica del Pancreatic Cancer Action Network, un'organizzazione impegnata nella ricerca e nel sostegno a pazienti affetti da cancro al pancreas.

Non è ancora chiaro quale sarà il costo della terapia. Il New York Times sottolinea che Revolution Medicines non ha annunciato immediatamente il prezzo che intende applicare al farmaco. Gli analisti di Wall Street prevedono che il costo si aggirerà intorno a diverse centinaia di migliaia di dollari all'anno: gran parte della spesa potrebbe essere coperta dall'assicurazione sanitaria stipulata dal paziente, con quote variabili a carico dell'assicurato.

Da maggio, oltre 2.000 pazienti hanno avuto accesso gratuito e anticipato al farmaco attraverso un programma varato dall'azienda dopo la conclusione della sperimentazione. I pazienti che hanno ricevuto il farmaco tramite questo programma passeranno poi alla copertura assicurativa.

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cancro al pancreas tumore al pancreas
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