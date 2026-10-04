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Turchia, 4 scosse di terremoto nella zona di Adana

Tre delle scosse si sono verificate nell'arco di mezz'ora

Il tracciato di un sismografo - (Fotogramma)
Il tracciato di un sismografo - (Fotogramma)
04 ottobre 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quattro scosse di terremoto hanno interessato un'area della Turchia meridionale vicino ad Adana, senza tuttavia causare feriti o danni. A riferirne su X è stata l'Afad, l'agenzia governativa per la gestione delle emergenze. Tre delle scosse si sono verificate nell'arco di mezz'ora, mentre la quarta è avvenuta diverse ore più tardi. L'area interessata si trova a circa 150 chilometri dall'epicentro dei due violenti terremoti del febbraio 2023, che causarono la morte di almeno 53mila persone. Tre scosse hanno interessato il distretto di Saimbeyli, nella provincia di Adana: una di magnitudo 4.8, una seconda di magnitudo 4.9 e una terza di magnitudo 4.4, secondo quanto riportato dall'Afad. Un'ulteriore scossa di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Sumbas, circa 80 chilometri più a sud.

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terremoto oggi terremoto turchia
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