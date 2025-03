Il piano turco prevede, in un primo tempo, la realizzazione di 8,5 chilometri sul confine occidentale

Un muro anti migranti tra Turchia e Grecia. A volerlo sono le autorità turche. Il governatore della provincia di Edirne, nella Turchia nordoccidentale, al confine con Grecia e Bulgaria, ha annunciato il piano turco che prevede, in un primo tempo, la realizzazione di 8,5 chilometri di barriera sul confine occidentale turco. "La barriera impedirà ai migranti di raggiungere i Paesi dell'Unione Europea", scrive il giornale turco Sabah, che dà notizia delle dichiarazioni arrivate dal governatore Yunus Sezer.

"Per la prima volta quest'anno adotteremo misure di sicurezza fisica lungo il nostro confine occidentale", ha detto Sezer ai giornalisti. E non ha escluso la realizzazione di altri tratti di muro lungo la frontiera di circa 200 chilometri, quasi del tutto 'segnata' dal corso del fiume Meric (Evros, per i greci).

"Inizieremo dal confine con la Grecia e da lì, se Dio vorrà, continueremo in futuro a seconda della situazione", ha affermato, rivendicando l'impegno di Ankara nel contrasto all'immigrazione irregolare. Secondo i dati del ministero degli Interni turco, dal 2020 nel Paese sono stati fermati più di un milione di migranti irregolari, per lo più afghani e siriani. In passato la Turchia ha annunciato la costruzione di muri ai confini con Iran e Siria.