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Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: tre morti, due sono aggressori

Un terzo è stato arrestato. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti. Non si registrano vittime israeliane

Polizia turca (Fotogramma/Ipa)
Polizia turca (Fotogramma/Ipa)
07 aprile 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sparatoria oggi vicino al consolato israeliano a Istanbul, in Turchia. Il bilancio è di tre vittime, di cui due assalitori. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews.

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Due delle tre persone rimaste uccise nella sparatoria erano "terroristi" coinvolti nell'attacco, riferisce il giornale turco Haberturk, secondo cui un terzo assalitore è stato arrestato. Tutti e tre avevano armi lunghe con cui hanno aperto il fuoco. Il ministero degli Esteri turco ha intanto confermato che non c'era nessuno all'interno del consolato quando si è verificato l'incidente.﻿

Il Daily Sabah scrive che, secondo notizie non confermate, i sospetti avrebbero sparato contro gli agenti di polizia di stanza vicino all'edificio, situato in un importante centro finanziario che ospita anche le sedi centrali delle principali banche turche. Al momento non è noto se gli aggressori avessero come obiettivo il consolato.

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turchia turchia sparatoria istanbul istanbul sparatoria sparatoria vicino a consolato israeliano
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