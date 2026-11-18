"Non credo che la proposta di far entrare l'Ucraina nella Nato in cambio della rinuncia alle restanti parti del Donbass ancora in mano ucraina abbia una concreta possibilità di realizzarsi". In un'intervista all'Adnkronos Natia Seskuria, esperta di sicurezza russa ed eurasiatica, commenta le indiscrezioni diplomatiche emerse in questi giorni a seguito dei recenti negoziati mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi sul tentativo di concludere la guerra tra Russia e Ucraina. I rappresentanti di Washington, Kiev e Mosca si sono seduti allo stesso tavolo per esplorare eventuali compromessi in grado di sbloccare il conflitto. La delegazione americana ha sondato un'ipotesi senza precedenti: l'ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica vincolato a un ritiro e alla contestuale cessione territoriale del bacino del Donec. Lo stesso presidente Volodymyr Zelensky ha confermato alla stampa di aver ricevuto questa bozza di piano, sostenendo che l'opzione ha quantomeno riportato prepotentemente il tema dell'ingresso atlantico al centro dell'agenda diplomatica nazionale e internazionale.

"Le crepe strutturali di questa offerta restano enormi", secondo Seskuria, fondatrice del Regional Institute for Security Studies con sede a Tbilisi, in Georgia, formatasi all'University College of London e analista del Royal United Services Institute di Londra. "In primo luogo, non c'è consenso tra gli alleati della Nato sull'adesione dell'Ucraina, per non parlare dei termini di un simile accordo", prosegue l'esperta. "Esiste poi l'inevitabile scoglio del Cremlino. Mosca ha recentemente ribadito la sua richiesta che la Nato ritorni alla sua postura militare del 1997. Avendo costantemente invocato l'allargamento della Nato come giustificazione per la sua guerra, è altamente improbabile che la Russia accetti un accordo che porti l'Ucraina nell'Alleanza".

Per testare la fattibilità politica di una tale rinuncia territoriale, da Kiev si era persino profilata l’idea di un referendum, lasciando al popolo l’ultima parola in merito. "Il suggerimento di Zelensky, secondo cui si potrebbe chiedere agli ucraini di votare su un simile accordo, riflette la sua consapevolezza che una decisione di tale portata richiederebbe il consenso pubblico. Segnala inoltre che le concessioni territoriali non possono essere semplicemente negoziate senza il sostegno della società ucraina". Mentre all'interno degli stessi vertici politici e d'intelligence di Kiev affiorano inevitabili divergenze su come trattare l'idea di compromessi di tale entità durante i colloqui, la realtà dei fatti sembra sbarrare la strada a scorciatoie repentine. La conclusione finale dell'analista chiude il cerchio sulle prospettive negoziali dei prossimi mesi: "Considerata la mancanza di consenso all'interno della Nato e l'opposizione di Mosca all'adesione dell'Ucraina, dubito che questa iniziativa arriverà mai alla fase del referendum". (di Alessandro Allocca)