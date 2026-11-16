La Francia non sarà più in grado di aiutare l'Ucraina. Marine Le Pen, candidata del Rassemblement National alla presidenza della Francia, ha avuto oggi un incontro a porte chiuse con l'ambasciatore dell'Ucraina a Parigi, al quale ha ribadito - guardando all'eventualità di una sua vittoria alle presidenziali - che "lo stato delle finanze pubbliche della Francia non consentirà più di sostenere finanziariamente l'Ucraina nei prossimi mesi". E' quanto rende noto un comunicato del Rassemblement National.

Le Pen ha tuttavia assicurato che "rispetterà gli impegni assunti finora dalla Francia, in particolare per quanto riguarda il prestito di 90 miliardi di Euro" concesso a Kiev dall'Unione europea. Marine Le Pen ha inoltre "incaricato l'ambasciatore di riferire al presidente Volodymyr Zelensky che è pienamente disponibile a incontrarlo a Parigi o a Bruxelles".

Le Pen, in un'intervista all'emittente Lcp, si è soffermata su temi di politica interna. "In politica si può cambiare idea, non c'è nulla di cui vergognarsi, bisogna soltanto spiegare perché si cambia posizione", ha detto ammettendo di aver sbagliato in passato a opporsi ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e alla doppia cittadinanza. Le Pen ha spiegato che la sua contrarietà alla legalizzazione dei matrimoni omosessuali, introdotta in Francia nel 2013, derivava dal timore che la riforma potesse aprire la strada a un ricorso diffuso alla maternità surrogata, pratica tuttora vietata nel Paese e alla quale continua a opporsi. Già durante la campagna presidenziale del 2022, la leader del Rassemblement National aveva assicurato che non avrebbe modificato la legge sui matrimoni omosessuali.

"Per molto tempo ho proposto di vietare la doppia cittadinanza. Penso di aver commesso un errore - ha ammesso inoltre Le Pen - Ho dato alle persone con doppia cittadinanza l'impressione di nutrire una sorta di sospetto nei confronti del loro amore o del loro attaccamento alla Francia. Ho cambiato idea su questa posizione e penso di aver fatto la cosa giusta".

Le dichiarazioni, secondo Politico, si inseriscono nel percorso di moderazione delle posizioni politiche intrapreso dalla leader dell'estrema destra per ampliare il proprio consenso. Dopo la sconfitta contro Emmanuel Macron alle presidenziali del 2017, Le Pen aveva già abbandonato la proposta di uscita della Francia dall'Unione europea, mentre nel 2024 il suo partito aveva suscitato polemiche proponendo di escludere i cittadini con doppia nazionalità da determinati incarichi pubblici.