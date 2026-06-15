circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina: Kallas, "Nessuna normalità con artisti russi finché il conflitto dura"

Kaja Kallas (Ue) condanna la presenza di artisti russi in Europa, affermando che non ci può essere normalità finché il conflitto in Ucraina dura.

L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
15 giugno 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dato che la Russia "sta bombardando siti del patrimonio culturale per il quinto anno consecutivo, non dovrebbe esserci alcun tappeto rosso steso per gli artisti russi". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a proposito di un concerto previsto questa sera alla Philarmonie di Lussemburgo, proprio accanto alla sede del Consiglio Ue, con la soprano russo Anna Netrebko, che è andato tutto esaurito.

CTA

"E' davvero molto spiacevole - aggiunge Kallas - sentire che succede in alcuni Stati membri. Stati che non avvertono che questa guerra è davvero alle loro porte. Ecco perché era importante sollevare nuovamente la questione, anche con tutti gli Stati membri che abbiamo attorno al tavolo".

Ovviamente, continua, "se non abbiamo sanzioni o divieti totali, allora decidono gli Stati membri. Ma è molto, molto spiacevole che questo stia accadendo. Abbiamo anche visto cosa è successo alla Biennale di Venezia. Penso che sia una lezione valida per tutt: la guerra non è finita, la Russia non ha cambiato i suoi obiettivi. E non dovremmo comportarci come se niente fosse con loro", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue Kaja Kallas artisti Russia Lussemburgo
Vedi anche
News to go
Maturità, prima prova scritta il 18 giugno
Erri De Luca: "Polemiche su Eskhol Nevo? Non si boicottano gli scrittori, si boicottano i governi"
News to go
Medico a Roma paziente a Pechino, eseguito con successo intervento in telechirurgia robotica
Mazzi: "Stagione turistica si preannuncia buona"
Editoria, Tajani: "Garantire sempre libertà espressione e di pensiero"
Conte: "Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti"
News to go
Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo
Taormina Film Festival, l'edizione 72 si chiude con Michele Placido e Franco Nero: videoselfie dall'inviata
Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video
Ex Ilva, Urso: "Sequestro altoforno anomalia, già oltre 2 mld danni"
Lollobrigida: "Vannacci? Si è tirato lui fuori da centrodestra" - Video
Legge elettorale, Decaro: "Sì a preferenze, importanti per cittadini"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza