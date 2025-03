La Russia e gli Stati Uniti hanno discusso "i prossimi passi" per trovare il modo di mettere fine alla guerra in Ucraina. E' quanto afferma oggi il Cremlino, riferendosi alla telefonata di ieri tra il segretario di Stato, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, che hanno discusso "aspetti concreti dell'applicazione delle intese" del summit tra Usa e Russia del mese scorso.

Il comunicato del Cremlino arriva dopo che gli alleati europei di Kiev hanno chiesto a Mosca di impegnarsi al cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni proposto dagli Usa e accettato da Kiev. Mentre da Vladimir Putin non è arrivata una chiara risposta, ma una lista di condizioni e "seri interrogativi" sulla proposta.

"Sergei Lavrov e Marco Rubio hanno convenuto di rimanere in contatto", conclude la nota del ministero russo, senza nessun riferimento alla proposta Usa per il cessate il fuoco. Ieri notte la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, ha dichiarato che i due capi delle diplomazie russa e americana hanno "discusso i prossimi passi" in Ucraina e "convenuto di continuare a lavorare per ristabilire le comunicazioni tra Stati Uniti e Russia".

Trump ottimista

"I segnali sembrano molto buoni", ha detto intanto ieri Donald Trump, che continua a mostrarsi ottimista sul dialogo con Vladimir Putin. La Russia, però, non ha ancora detto sì alla tregua, come invece fatto da Kiev. Mosca, dopo l'apertura condizionata annunciata dal Cremlino giovedì, non ha fornito una risposta definitiva.

Zelensky: "Putin mente"

In Ucraina, intanto, il presidente Volodymyr Zelensky ha scelto i componenti della delegazione che rappresenterà Kiev in eventuali colloqui di pace per porre fine a oltre tre anni di conflitto con la Russia. Secondo un decreto presidenziale, Zelensky ha indicato Andriy Yermak alla guida della delegazione, composta anche dal capo della diplomazia, Andriy Sybiga, dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, e dal numero due dello staff del presidente, Pavlo Palisa.

Zelensky si prepara al dialogo diretto ma continua a mostrarsi decisamente scettico sul reale orientamento della Russia. "Putin sta mentendo a tutti riguardo alla situazione sul campo, specialmente su ciò che sta accadendo nella regione del Kursk, dove le nostre forze ucraine continuano le loro operazioni", ha affermato il presidente ucraino, mentre Mosca rivendica un controllo totale sulla regione russa del Kursk, invasa parzialmente dalle forze ucraine ad agosto 2024.