"Droni a getto Palianytsia, missili Neptune e sistemi navali senza equipaggio hanno colpito con successo gli obiettivi designati", ha scritto su X il presidente ucraino

"Stanotte, le Forze di Difesa dell'Ucraina hanno condotto un'operazione unica mirata alla base navale di Novorossiysk, l'ultimo importante baluardo della flotta russa nel Mar Nero, a più di 300 chilometri dalla linea del fronte. I nostri droni a getto Palianytsia, missili Neptune e sistemi navali senza equipaggio hanno colpito con successo gli obiettivi designati. Sono stati confermati i bersagli sulle posizioni di difesa aerea, i moli e le infrastrutture del porto marittimo". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Media: stop attacchi Kiev a petroliere russe sul Mar Nero su richiesta Vance

L'Ucraina ha cessato di attaccare le petroliere che utilizzano il porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero su richiesta del vicepresidente statunitense JD Vance. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ufficiali di Kiev. Secondo il quotidiano, alla fine del mese scorso gli Stati Uniti avevano espresso preoccupazione per il fatto che l'Ucraina stesse destabilizzando il mercato energetico e danneggiando le aziende americane.

Almeno 8 morti in attacchi russi

Inrato i raid russi hanno causato la morte di otto persone e il ferimento di altre 57 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. Uno degli attacchi è avvenuto nella regione di Odessa, dove le forze di Mosca hanno colpito un camion che trasportava petrolio. Le fiamme si sono propagate rapidamente a un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze, uccidendo due persone e ferendone altre tre, ha dichiarato il governatore regionale Oleh Kiper. Secondo quanto riferito dall'aeronautica militare, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte con un missile balistico Iskander-M, un missile antiradar Kh-31P, missili aviolanciati Kh-35 e 138 droni di tipo Shahed. Le principali aree prese di mira, stando al rapporto, sono state le regioni di Odessa e Sumy. Le difese aeree ucraine hanno intercettato 112 droni nell'Ucraina settentrionale, meridionale e orientale. Sono stati registrati attacchi missilistici e con droni in 16 località, mentre in due località è stata segnalata la caduta di detriti provenienti da bersagli abbattuti.

Nell'oblast ' di Kherson , le forze russe hanno colpito 33 insediamenti, tra cui il capoluogo regionale di Kherson, uccidendo due persone e ferendone altre 14 , secondo quanto riferito dall'amministrazione militare locale. Nella regione di Sumy, attacchi russi hanno causato la morte di un uomo di 61 anni nella città omonima e di un uomo di 62 anni nella località di Velyka Pysarivka. Altri quattro civili sono rimasti feriti in attacchi russi in altre zone della regione, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare locale. Nella regione di Donetsk , le forze russe hanno ucciso una persona a Druzhkivka e ne hanno ferite altre 14 in attacchi russi contro altri insediamenti nella regione orientale, ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin .

Nella regione di Zaporizhzhia, attacchi russi hanno causato un morto e nove feriti, mentre nell'oblast di Kharkiv, otto persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 15 anni, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov. Nella regione di Chernihiv, due persone sono rimaste ferite negli ultimi giorni a seguito di attacchi di droni russi, ha dichiarato il governatore Viacheslav Chaus- Nell'oblast di Dnipropetrovsk, due persone sono rimaste ferite negli attacchi russi contro il distretto di Nikopol, che si trova al di là del fiume Dnipro rispetto al territorio occupato dalla Russia, ha dichiarato il governatore Oleksandr Hanzha. Nella regione di Kiev, un uomo di 65 anni è rimasto ferito nel quartiere di Brovary ed è stato ricoverato in ospedale.