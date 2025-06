"Trattate o perderete altri territori". E' la minaccia che la Russia invia all'Ucraina attraverso le parole di Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin e capo della delegazione di Mosca ai colloqui con l'Ucraina, attraverso il Wall Street Journal. La mancata disponibilità di Kiev, dice Medinsky, rischia di tradursi in ulteriori perdite. Mosca, secondo esperti e analisti, sta preparando una nuova offensiva che nel corso dell'estate punta ad assestare un'ulteriore spallata a Kiev.

Negli ultimi giorni le forze russe hanno attaccato nella regione di Dnipropetrovsk e rimane alta la tensione nell'oblast di Sumy. Vladimir Putin, in sostanza, non si accontenterebbe delle 4 regioni - Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia - annesse anche se controllate solo in parte.

"Vogliamo la pace, ma se l'Ucraina continuerà a seguire gli interessi nazionali di altri Paesi, saremo costretti a rispondere", dice Medinsky. Il funzionario sostiene che "con la Russia è impossibile condurre una guerra lunga" e cita a sostegno il precedente storico della guerra ventennale con la Svezia.

Nuovo attacco russo su Kharkiv

Intanto, va in archivio l'ennesima notte caratterizzata da raid russi. Un attacco con droni ha colpito notte la città di Kharkiv, provocando almeno due vittime e 54 feriti, tra cui otto bambini. Lo ha riferito il sindaco Ihor Terekhov, citato dal Kyiv Independent, precisando che l’attacco ha causato danni a edifici residenziali e un vasto incendio. Secondo il sito Rbc-Ukraine, sono stati colpiti anche diversi edifici commerciali.

L'attacco arriva a pochi giorni dal più massiccio bombardamento con droni su Kharkiv dall’inizio della guerra, che aveva già provocato numerose vittime. Situata vicino al confine russo, la seconda città dell’Ucraina è da tempo sotto costante pressione militare.