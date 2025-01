Il presidente eletto Usa: "In corso preparativi per incontro con presidente russo. Vuole che ci vediamo e dobbiamo mettere fine a quella guerra". Peskov: "Disponibili a risolvere i problemi attraverso il dialogo"

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe incontrare presto il leader russo Vladimir Putin. A dirlo è lo stesso Trump, spiegando che il presidente Putin ha espresso il desiderio di incontrarlo e che si stanno svolgendo i preparativi per un incontro. Se il Cremlino accoglie la notizia parlando di apertura al dialogo con tutti i leader, compreso quello Usa, Kiev non reagisce altrettanto positivamente e, anzi, gela il tycoon.

Trump: "Preparativi per incontrare Putin"

"Lui (Putin, ndr) vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando", ha detto Trump ai giornalisti nella sua residenza in Florida ."Il presidente Putin vuole che ci vediamo - ha aggiunto il tycoon -. Lo ha detto anche pubblicamente e dobbiamo mettere fine a quella guerra". Alla domanda sulla possibilità di un incontro trilaterale tra lui, Putin e il leader cinese Xi Jinping, Trump ha risposto che questo sarà deciso in futuro.

Trump, anche nelle ultime esternazioni in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, ha ripetuto che "Russia e Ucraina hanno perso centinaia di migliaia di uomini in una guerra che non sarebbe mai dovuta cominciare. Con me presidente non sarebbe iniziata. Ora bisogna farla finire ed è molto più complicato", le parole del tycoon, con un approccio meno ottimista rispetto a quello esibito durante la campagna elettorale, quando garantiva una conclusione rapidissima delle ostilità.

Ma per Musk, Trump chiuderà la guerra in Ucraina "molto rapidamente", ha assicurato Elon Musk durante la conversazione trasmessa in diretta su X con la leader e candidata cancelliera dell'Afp, Alice Weidel.

La replica del Cremlino: "Putin aperto a dialogo, anche con Trump"

Putin, dal canto suo, è sempre aperto al dialogo con leader stranieri, compreso Donald Trump, afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta alle parole del presidente eletto.

"Il presidente ha più volte affermato la sua disponibilità a contattare leader internazionali, compreso il presidente americano, compreso Donald Trump", ha detto Peskov, accogliendo positivamente "la disponibilità di risolvere i problemi attraverso il dialogo".

Gelo di Kiev

Il governo ucraino ha però reagito freddamente all’annuncio di Trump circa i preparativi in corso per un possibile incontro con il suo omologo russo e ha invece assicurato che si impegnerà a intraprendere contatti “ad alto livello” con la nuova amministrazione americana non appena il magnate si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio.

Dopo la vittoria alle scorse presidenziali, Trump ha apertamente espresso il desiderio di riprendere il dialogo con il leader del Cremlino, con il quale si era incontrato in diversi vertici prima dello scoppio della crisi ucraina. Da parte sua, Putin aveva già accolto positivamente il desiderio di Trump di "porre fine alla crisi", e si era congratulato con lui per la vittoria alle urne. "Donald Trump ha già parlato in precedenza dei suoi piani per un simile incontro con Putin, quindi non vediamo nulla di nuovo in questo", ha affermato in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Georgi Tikhi.

Nel suo intervento, riportato dall'agenzia ucraina Ukrinform, il portavoce si è limitato a ricordare che Kiev è pienamente d'accordo con Trump nelle sue intenzioni di porre fine alla guerra in Ucraina. "Vogliamo porre fine alla guerra in un modo che sia giusto per l'Ucraina, e vediamo che anche Trump è determinato a porre fine alla guerra - ha spiegato il portavoce -. Pertanto, la cosa più importante che stiamo aspettando ora è l'incontro tra il presidente Trump e Zelensky, perché per noi la cosa più importante è lavorare insieme con gli Stati Uniti per il bene della pace".