Ci saranno ''grandi problemi'' se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non accetterà l'accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare. E' l'avvertimento del presidente americano Donald Trump rivolto tramite un colloquio con i giornalisti al seguito sull'Air Force Once. ''Vedo che sta cercando di tirarsi indietro dall'accordo sulle terre rare. E se lo fa avrà alcuni problemi. Grossi, grossi problemi", ha affermato Trump, che ieri in un'intervista ha puntato il dito anche contro il presidente russo Vladimir Putin, ritenuto in questo momento un ostacolo ai progressi dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina.

Le autorità ucraine stanno attualmente esaminando l'ultima versione di un accordo sui minerali, che garantirebbe agli Stati Uniti un controllo senza precedenti sulle risorse naturali dell'Ucraina attraverso un fondo di investimento congiunto. Trump ha dichiarato ai giornalisti di credere che Zelensky non voglia più firmare l'accordo e ha avvertito che un suo rifiuto avrà delle conseguenze. "Vuole essere un membro della Nato, ma non lo sarà mai", ha aggiunto.

Il 28 marzo Zelensky ha dichiarato che non avrebbe firmato un accordo sui minerali che interferisse con i piani di Kiev di aderire all'Unione Europea. "Non può essere accettato nulla che possa minacciare l'adesione dell'Ucraina all'Ue", ha affermato.

L'amministrazione Trump ha pubblicizzato l'accordo sui minerali come una parte essenziale del percorso dell'Ucraina verso la pace, ma non è riuscita a offrire garanzie di sicurezza concrete in cambio di un ampio accesso alle risorse. Kiev e Washington avrebbero dovuto firmare una versione precedente dell'accordo il 28 febbraio, ma il piano è crollato dopo un'accesa discussione nello Studio Ovale tra Zelensky, Trump e il vicepresidente JD Vance.

Secondo giorno di attacchi russi su Kharkiv

Continuano intanto gli attacchi della Russia a Kharkiv. Nella notte Mosca ha effettuato il secondo raid, dopo quello di ieri, contro la seconda città più grande dell'Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità di Kiev, nell'ultimo attacco, che ha danneggiato anche abitazioni private, due persone sono rimaste ferite. Nelle prime ore di ieri, la Russia aveva effettuato sei attacchi separati su Kharkiv, uccidendo due persone e ferendone 25.