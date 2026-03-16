circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar

Il leader di Kiev pubblica la foto dell'incontro: "Grazie a te sappiamo cos'è un vero amico dell'Ucraina"

Volodymyr Zelensky e Sean Penn a Kiev - Telegram
Volodymyr Zelensky e Sean Penn a Kiev - Telegram
16 marzo 2026 | 19.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'attore americano Sean Penn oggi a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky dopo aver dato buca alla cerimonia degli Oscar in cui è stato premiato, con la sua terza statuetta, per il ruolo in 'Una battaglia dopo l'altra'.

Zelensky lo ha ringraziato, definendolo "un vero amico dell'Ucraina", per il sostegno continuo che ha offerto a Kiev "sin dal primo giorno dell'invasione su larga scala e anche oggi". Penn è stato in Ucraina diverse volte dal febbraio del 2022.

Zelensky ha poi diffuso un'immagine dell'incontro accompagnata da un messaggio: "Sean, grazie a te sappiamo cos'è un vero amico dell'Ucraina. Sei stato al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno della guerra su vasta scala. Questo è ancora vero oggi. E sappiamo che continuerai a stare al fianco del nostro Paese e del nostro popolo."

La 98ª edizione della cerimonia degli Academy Awards si è tenuta a Los Angeles il 15 marzo. Sean Penn è stato premiato come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione, ma non si è presentato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sean Penn Zelensky Oscar Ucraina
Vedi anche
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza