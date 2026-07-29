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Ucraina: Tusk e Zelensky discutono missili Patriot dopo il vertice Usa

Il premier Tusk incontra Zelensky a Lublino post-visita a Washington, dove si è discusso di licenze Patriot per la difesa missilistica dell'Ucraina.

Il premier polacco Donald Tusk - Fotogramma/Ipa
Il premier polacco Donald Tusk - Fotogramma/Ipa
29 luglio 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il primo ministro Donald Tusk incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Lublino, nella Polonia orientale, questo pomeriggio, al rientro di Zelensky dalla sua visita a Washington. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, via social.

Secondo il comunicato diffuso oggi, l'incontro verterà su un riepilogo della visita di Zelensky negli Stati Uniti e del suo colloquio con il presidente Donald Trump.

Ieri Zelensky ha dichiarato all'emittente statunitense Fox News che, durante i colloqui a Washington avuti quello stesso giorno, Trump aveva acconsentito a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot. I Patriot sono fondamentali per la difesa di Kiev dagli attacchi missilistici balistici russi. La Casa Bianca non ha ancora rilasciato commenti in merito.

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Ucraina Usa Polonia Donald Tusk Patriot Ucraina Volodymyr Zelensky
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