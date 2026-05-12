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Ucraina, Vanvitelli e Università di Leopoli: via a cooperazione internazionale

Una collaborazione attiva nella ricerca scientifica, favorendo lo scambio tra docenti e studenti

Il Rettore, professor Gianfranco Nicoletti e la Rettrice, Nataliya Shakhovska, - (foto ufficio stampa)
Il Rettore, professor Gianfranco Nicoletti e la Rettrice, Nataliya Shakhovska, - (foto ufficio stampa)
12 maggio 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato raggiunto un accordo di cooperazione internazionale tra l'ateneo Vanvitelli e l'Università ucraina di Leopoli. Presso la sede napoletana del Rettorato, il Rettore, professor Gianfranco Nicoletti, e la Rettrice, Nataliya Shakhovska, hanno sottoscritto l'intesa di Cooperazione Internazionale tra l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e L'Università Politecnica Nazionale di Leopoli. Alla firma erano presenti anche il Delegato per l’Internazionalizzazione e la Mobilità, professor Michele Papa e il Direttore Generale dell’ateneo, Carmela Luise.

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“Si tratta di un importante accordo che consolida la presenza dell’Ateneo Vanvitelli nel panorama internazionale'', afferma il Rettore Nicoletti, spiegando che ''esso ci consentirà, infatti, la realizzazione di una collaborazione attiva nella ricerca scientifica, favorendo lo scambio tra docenti e studenti, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione di conferenze e seminari scientifici e metodologici congiunti e realizzando scambi di esperienze nell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione nel processo educativo e scientifico.”

L'Università Politecnica Nazionale di Leopoli (Lviv Polytechnic National University - Ukraine), comprende 16 istituti educativi e di ricerca ed è la più antica università tecnica dell'Europa orientale.

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Cooperazione internazionale Università Ricerca scientifica Scambio docenti studenti Conferenze e seminari Tecnologie dell'informazione
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