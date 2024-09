"L'Italia sta facendo di tutto per arrivare alla pace in Ucraina". E' un passaggio dell'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Forum Ambrosetti a Cernobbio. La guerra con la Russia, iniziata oltre 900 giorni fa, è in una fase cruciale: da un mese le forze di Kiev hanno varcato il confine insediandosi nella regione russa di Kursk. Nel Donbass, però, l'esercito ucraino fatica a arginare il nemico.

Ucraina ha prodotto i propri "missili e droni" e, come dimostra l'operazione a Kursk, sta cercando di "riportare questa guerra in Russia così che anche Putin senta la pressione di ricercare una sola cosa: la pace. L'Italia sta facendo di tutto per portare avanti la Formula di pace, per arrivare alla pace", dice Zelensky.

"L'Ucraina non sta chiedendo niente di più quello che il vostro Paese e altri stanno facendo", dice ringraziando Roma per i sistemi di difesa aerea forniti. "Qui incontrerò la premier Giorgia Meloni ed i rappresentanti delle imprese, sono fiducioso che insieme riusciremo a raggiungere importanti obiettivi per proteggere le vite in Ucraina", prosegue Zelensky, dicendosi convinto che "l'Itaia ci aiuterà anche nella ricostruzione". A questo proposito conferma "una conferenza per il prossimo anno" che sarà incentrata proprio sulla ricostruzione dell'Ucraina.

"L'Ucraina vuole mettere fine a questa guerra, ma la Russia non ci lascia altra scelta di lottare e difendere le nostre vite", dice, evidenziando che "il nostro popolo vive sotto la minaccia di droni e missili ogni giorno notte", ricordando i recenti attacchi a Poltava, Kharkiv e Leopoli, costati la vita a decine di persone.

"Putin sta cercando di lanciare ancora più missili per cercare di uccidere altri bambini ucraini. Noi cerchiamo di difenderci", ma la Russia "usa missili balistici che arrivano da Teheran. "Noi stiamo costruendo rifugi, scuole sotterranee in modo tale che i bambini ucraini possano continuare a studiare in piena sicurezza nonostante tutto quello che sta accadendo", aggiunge Zelensky.