Ue: Costa spinge per Mff 2028-34, più investimenti in ricerca e competitività

E' "essenziale" che l'Mff 2028-34 venga approvato "entro fine anno", perché l'Ue soffre di una "carenza di investimenti" e "non possiamo ritardare il momento in cui inizieremo a colmare questa lacuna". Lo ribadisce il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, durante Les rencontres économiques di Aix-en-Provence, nella Francia Meridionale, al fianco della presidente della Bce Christine Lagarde.

Il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-34, ricorda Costa, prevede "un raddoppio degli investimenti in ricerca e competitività". Mentre nell'Mff 2021-27 ricerca e competitività pesano per circa "un quinto" delle somme allocate alla politica di coesione e alla Pac, nel prossimo Mff ricerca e competitività avranno "la metà" delle risorse assegnate allo sviluppo regionale e alla politica agricola.