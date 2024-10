L'uragano Milton sta arrivando e la Florida si prepara ad una catastrofe. Milton, con venti a quasi 250 km orari, è un uragano di categoria 4 - molto vicino a 5 - e secondo le previsioni avrà un impatto devastante sullo stato che è stato appena investito dall'uragano Helene. "E' una questione di vita o di morte", ha detto il presidente Joe Biden rivolgendosi alla popolazione che rischia di essere travolta dalla peggior tempesta degli ultimi 100 anni.

Milton, secondo i modelli, toccherà terra nella serata americana di mercoledì 9 ottobre. Quando avverrà l'impatto, presumibilmente l'uragano avrà perso parte della propria potenza e sarà di categoria 3. Si sarà però allargato rispetto alla struttura attuale e quindi il fronte di impatto sarà estremamente ampio.

L'uragano colpirà in particolare le zone di Tampa, Sarasota e Fort Myers, nella parte centrale del golfo della Florida, abbattendosi su aree densamente popolate. "Se Milton manterrà le proprie caratteristiche, sarà il più violento uragano a colpire Tampa in oltre 100 anni", il monito del National Weather Service. Secondo le previsioni, l'uragano sarà accompagnato da onde alte tra 3 e 5 metri: inondazioni e allagamenti potrebbero raggiungere livelli drammatici, mettendo a rischio la vita di chi non abbandona le zone costiere.

Gli appelli alla popolazione si sussegono senza soluzione di continuità. L'evacuazione delle zone a rischio procede, il traffico in autostrada è intenso e diversi distributori di servizio hanno esaurito le scorte di carburante.

Dalle tv, ora dopo ora, arrivano i messaggi eloquenti dei meteorologi. "L'acqua sposterà le case, sposterà le auto. Sarà catastrofico", dice Ginger Zee, responsabile dei meteorologi di Abc News. "Le persone che vivono lungo la costa e non se ne vanno rischieranno la vita", dice Denis Phillips, dell'emittente affiliata alla Abc a Tampa.