circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, genitori di un 16enne fanno causa a OpenAi: "ChatGpt lo ha incoraggiato a suicidarsi"

Il modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla società Usa è accusato di aver fornito al ragazzo istruzioni dettagliate per porre fine alla sua vita

Ragazzo al computer (Fotogramma)
Ragazzo al computer (Fotogramma)
27 agosto 2025 | 00.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I genitori di un ragazzo californiano di 16 anni che si è suicidato hanno intentato una causa contro OpenAi, accusando il modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla società Usa di aver fornito al figlio istruzioni dettagliate per porre fine alla sua vita e di averne incoraggiato le sue azioni. Matthew e Maria Raine sostengono, in una causa intentata a San Francisco, che ChatGpt "ha mantenuto una relazione intima" con il figlio Adam per diversi mesi nel 2024 e nel 2025, prima che si togliesse la vita. Secondo un documento visionato dall'Afp, durante il loro ultimo scambio, l'11 aprile 2025, ChatGpt ha aiutato Adam a rubare la vodka dalla casa dei suoi genitori e ha fornito un'analisi tecnica del cappio che aveva creato, confermando che "potrebbe potenzialmente tenere sospeso un essere umano". Adam è stato trovato morto poche ore dopo, dopo aver utilizzato questo metodo.

"Questa tragedia non è un bug o un evento imprevisto", si legge nella causa. "ChatGpt ha funzionato esattamente come progettato: ha costantemente incoraggiato e convalidato tutto ciò che Adam esprimeva, compresi i suoi pensieri più pericolosi e autodistruttivi, in un modo che sembrava profondamente personale". I genitori spiegano che Adam ha iniziato a usare ChatGpt per farsi aiutare con i compiti prima di sviluppare gradualmente una "dipendenza malsana".

La denuncia cita estratti di conversazioni in cui ChatGpt avrebbe detto all'adolescente: "Non devi a nessuno la tua sopravvivenza" e si sarebbe offerto di aiutarlo a scrivere la sua lettera d'addio. Matthew e Maria Raine chiedono un risarcimento danni e chiedono al tribunale di imporre misure di sicurezza, tra cui la chiusura automatica di qualsiasi conversazione sull'autolesionismo e l'implementazione di controlli parentali per i minori.

Per la Ong americana Common Sense Media, la causa intentata contro OpenAi conferma che "l'uso dell'intelligenza artificiale rappresenta un rischio per gli adolescenti": "Se una piattaforma di intelligenza artificiale diventa un 'coach del suicidio' per un adolescente vulnerabile, dovrebbe essere un campanello d'allarme collettivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
intelligenza artificiale ChatGpt OpenAi causa OpenAi Usa ragazzo suicida
Vedi anche
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza