I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno "nei prossimi giorni e nelle prossime settimane". Ad annunciarlo, secondo le ultime news di oggi lunedì 22 giugno, è stato il vicepresidente americano, JD Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla località svizzera di Burgenstock. Per Vance, con i colloqui di ieri, "abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo".

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che Teheran ha concordato di far tornare gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. "Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Aiea nel loro Paese", ha dichiarato Vance ai giornalisti, aggiungendo che questo "rappresenta un traguardo importante per il popolo americano e il primo passo verso la denuclearizzazione permanente o la fine definitiva del programma di armi nucleari in Iran".

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si recherà domani in Pakistan, secondo quanto riportato dai media statali, a seguito dei colloqui tra Teheran e Washington che si sono tenuti in Svizzera con la mediazione di Islamabad. Uno degli obiettivi della visita è esprimere apprezzamento al primo ministro pakistano Shehbaz Sharif per "la sua mediazione tra Iran e Stati Uniti", ha affermato Habibollah Abbasi, direttore delle relazioni pubbliche dell'ufficio presidenziale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Irna.