La futura first lady statunitense Melania Trump sarà la protagonista documentario con Amazon Prime Video che uscirà nella seconda metà del 2025. Ad annunciarlo è 'The Hill' che cita un portavoce di Amazon. Le riprese del documentario sono iniziate nel dicembre 2024 e sono in corso. Il documentario che sia distribuito nelle sale cinematografiche e in streaming.

La futura first lady è produttrice esecutiva del progetto, così come Fernando Sulichin di New Element Media. Brett Ratner sarà il regista del documentario "che darà agli spettatori una visione dietro le quinte" di Melania Trump.

"Prime Video condividerà maggiori dettagli sul progetto man mano che le riprese procedono e i piani di uscita saranno finalizzati. Siamo entusiasti di condividere questa storia davvero unica con i nostri milioni di clienti in tutto il mondo", ha detto un portavoce di Amazon.