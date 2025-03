Usa, Sgalla (Centro studi americani): "Riaffermare valori rapporto con Italia e Ue"

“Il Centro studi americani, insieme alla rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, ha organizzato questo convegno sul tema delle relazioni transatlantiche non solo perché sono uno dei temi che il Centro studi ha nella sua missione, che consiste appunto nel rafforzare le relazioni tra Italia e Stati Uniti, ma anche perché credo che in questo momento, anche se la congiuntura magari potrebbe sembrare non favorevole e ci sono magari situazioni di criticità, i valori del rapporto tra Stati Uniti, Italia ed Europa vanno riaffermati: valori di democrazia e di libertà, che nascono oltre 80 anni fa, quando i giovani americani sono venuti in Europa a liberarci dal nazifascismo”. Con queste parole Roberto Sgalla, direttore del Centro studi americani, è intervenuto in occasione dell’incontro “Le relazioni transatlantiche: nuove prospettive e sfide”, organizzato a Roma dal Parlamento Europeo in collaborazione con il Csa - Centro studi americani. “Il Centro studi, insieme alle varie istituzioni, tra cui il Parlamento europeo, oggi si è candidato a ospitare un momento di riflessione con parlamentari, stakeholder, giornalisti e il vicepresidente di Confindustria, per ragionare non solo del qui e ora, ma anche di come lavorare per rafforzare le relazioni e i rapporti tra Stati Uniti, Europa e Italia”.