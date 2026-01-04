circle x black
Venezuela dopo Maduro, la festa e l'intervista virale - Video

Dilaga sui social la clip di un giovane che smonta le discussioni sull'attacco Usa

L'intervista virale
L'intervista virale
04 gennaio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I cinesi e i russi cosa volevano?". L'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro, alimenta una discussione generale sulla legalità e la correttezza dell'azione americana. In sintesi, gli schieramenti sono due. La rimozione di un dittatore, che deteneva il potere dopo elezioni giudicate illegittime da gran parte della comunità internazionale, giustifica una simile operazione? L'ordine di Donald Trump e l'intervento americano violano il diritto internazionale?

Il dibattito divide schieramenti politici e paesi. Sullo sfondo, i festeggiamenti di milioni di cittadini venezuelani, in patria e all'estero, documentati dalla valanga di video che rimbalzano sui social.

Una clip di pochi secondi, in particolare, dilaga collezionando milioni di visualizzazioni. Si tratta di un'intervista ad un cittadino venezuelano che festeggia nel centro di Buenos Aires, in Argentina. C'è chi dice che "gli americano vogliono il petrolio, gli americani vogliono la ricchezza. Cosa credete volessero i cinesi o i russi per tanto tempo? La ricetta delle arepas?", chiede ironicamente facendo riferimento alle pagnotte di farina di mais.

attacco venezuela venezuela maduro
