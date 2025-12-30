circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, New York Times: "Petroliera inseguita da Usa rivendica protezione di Mosca"

Ha anche dipinto una bandiera russa sul fianco della nave

Una petroliera, repertorio (Fotogramma/Ipa)
Una petroliera, repertorio (Fotogramma/Ipa)
30 dicembre 2025 | 20.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'equipaggio della petroliera Bella 1, inseguita dalle forze statunitensi nell'Atlantico, ha dipinto una bandiera russa sul fianco della nave nel tentativo di rivendicare protezione da Mosca. Lo hanno riferito al New York Times due funzionari americani. La Bella 1, sotto sanzioni Usa per il trasporto di petrolio iraniano destinato al finanziamento del terrorismo, era stata intercettata il 21 dicembre dalla Guardia Costiera nel Mar dei Caraibi mentre si dirigeva verso il Venezuela. L'equipaggio non ha ottemperato all’alt, modificando la rotta verso nord-ovest, forse in direzione di Groenlandia o Islanda, senza trasportare carico e con il transponder spento dal 17 dicembre.

La vicenda si inserisce nella più ampia operazione contro la cosiddetta "flotta ombra" di petroliere coinvolte nel commercio di petrolio iraniano, russo e venezuelano in violazione delle sanzioni. Il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato nuove sanzioni contro 10 persone e società di Venezuela e Iran per la produzione e vendita di droni, inclusa l'Empresa Aeronáutica Nacional, ritenuta coinvolta con le forze armate dei due Paesi. "Continueremo ad agire rapidamente per privare chi sostiene il complesso militare-industriale iraniano dell’accesso al sistema finanziario statunitense", ha dichiarato John K. Hurley, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
venezuela petroliera petroliera venezuela trump petroliera venezuela oggi petroliera venezuela oggi news
Vedi anche
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza