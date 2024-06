Le fiamme, divampate in un cantiere di ristrutturazione del tetto del castello, sono state domate rapidamente dai vigili del fuoco

Paura oggi in Francia per un incendio oggi alla reggia di Versailles. Le fiamme sono divampate in un cantiere di ristrutturazione del tetto del castello, proprio sopra il cortile di marmo, nella residenza reale, precisa il dipartimento delle comunicazioni della Reggia di Versailles. Sui social network diversi utenti hanno diffuso immagini e video che mostrano una colonna di fumo che fuoriesce dal castello.

L'incendio è stato domani dai vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti sul posto. I turisti presenti nella struttura sono stati fatti evacuare a titolo precauzionale e il sito è stato riaperto al pubblico dopo circa un'ora dall'allarme.

Fortunatamente "non si sono verificati feriti o danni alle collezioni del patrimonio", ha riferito ancora il dipartimento delle comunicazioni della Reggia di Versailles. Come riporta la stampa francese, il demanio reale intende svolgere indagini per determinare con precisione l'origine e le circostanze dell'incendio.