Il corpo senza vita di Martina Carbonaro era nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo, vicino allo stadio Moccia. Il giovane, maggiorenne, è in stato di fermo

È in stato di fermo e avrebbe confessato il cruento femminicidio il giovane, maggiorenne, ex fidanzato accusato di aver ucciso la 14enne Martina Carbonaro. Il suo cadavere è stato ritrovato nella notte all'interno dell'ex alloggio diroccato del campo sportivo di Afragola, a Napoli. La zona non dista molto dall'abitazione dalla quale si era allontanata nel pomeriggio di lunedì la ragazzina. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sono coordinate dalla Procura di Napoli nord.

Il corpo senza vita di Martina Carbonaro è stato ritrovato stamani nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo, abitazione ormai in disuso da tempo, adiacente allo stadio Moccia. A ritrovare il cadavere della ragazzina all'interno dello stabile, al culmine di una attività di indagine e di ricerche ininterrotte, sono stati i carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.