Verso la guerra totale tra Israele e Hezbollah - Ascolta

Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione del gabinetto di sicurezza per discutere delle proposte di Hamas circa un possibile cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi come comunica una fonte dell'ufficio del premier israeliano citata dal Times of Israel nel frattempo, la guerra non dichiarata tra Israele e Hezbollah scivola ogni giorno di più verso una escalation militare totale. Hezbollah ha lanciato oltre 200 razzi in direzione di Israele e l’Idf ha risposto con un contrattacco nel sud del Libano.