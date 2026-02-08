circle x black
Cerca nel sito
 

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

Sarà sostituito con effetto immediato da Jeff D'Onofrio, direttore finanziario dallo scorso anno

Sede del Washington Post - (Afp)
Sede del Washington Post - (Afp)
08 febbraio 2026 | 08.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Washington Post ha annunciato le dimissioni immediate del suo amministratore delegato e direttore editoriale Will Lewis, pochi giorni dopo l'annuncio di un maxi piano di tagli di posti di lavoro nel quotidiano di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos.

In una email inviata al personale e girata sui social da uno dei giornalisti del quotidiano, Will Lewis afferma che "dopo due anni di trasformazione del Washington Post, è il momento giusto" per lui per "ritirarsi". Lewis - ha annunciato il giornale - sarà sostituito con effetto immediato da Jeff D'Onofrio, direttore finanziario del Washington Post dallo scorso anno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Washington Post washington post licenziamenti washington post will lewis usa news
Vedi anche
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza