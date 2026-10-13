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Yemen, coalizione saudita annuncia "operazione speciale" a Sana'a. Houthi: "Dura risposta se colpite la città"

Coalizione saudita: "Civili si allontanino da sito azienda petrolifera"

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13 ottobre 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
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La coalizione a guida saudita ha anticipato "un'operazione speciale" nella zona della capitale yemenita Sana'a, dopo gli attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riad, ed ha invitato i civili presenti in città ad allontanarsi da un sito della compagnia petrolifera yemenita presso la stazione centrale di al-Sabaha. Lo riferisce la tv satellitare al-Arabiya, di proprietà saudita, sulla base di quanto comunicato dal portavoce della coalizione Turki al-Malki.

"Il Comando congiunto delle forze della coalizione chiede ai civili, per la loro sicurezza, di lasciare il sito della Yemeni Oil Company - Stazione centrale di al-Sabaha a Sana'a", ha riferito il portavoce postando una mappa che mostra il sito.

La reazione degli Houthi

In risposta, gli Houthi dello Yemen hanno mandato un chiaro messaggio all'Arabia Saudita. "Le Forze armate yemenite avvertono il nemico saudita del fatto che qualsiasi attacco contro la capitale, Sana'a, riceverà una risposta incisiva e dolorosa nella capitale del nemico, Riad", afferma in un post su X il portavoce degli Houthi, Yahya Saree.

Il messaggio dell'ambasciata francese

L'ambasciata francese in Arabia Saudita ha consigliato ai cittadini francesi di evitare gli aeroporti di Gedda, Dammam e anche Riad "salvo per motivi impellenti". "Alla luce della situazione della sicurezza - viene comunicato dalla rappresentanza diplomatica - è fortemente sconsigliato ai cittadini francesi di recarsi o di fare scalo all'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, all'aeroporto King Abdulaziz di Gedda e all'aeroporto King Fahd di Dammam". Sconsigliati inoltre "i viaggi" non necessari "a Riad, Gedda e Damman".

L'aeroporto King Khaled di Riad dovrebbe rimanere comunque chiuso fino al 17 ottobre nel mezzo dell'escalation tra Arabia Saudita e Houthi del vicino Yemen.

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