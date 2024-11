Amava vivere avventure nella natura e filmarle, ma l'ultima escursione in solitaria è costata la vita al belga Storm De Beul. Lo Youtuber ventiduenne, riporta oggi il Daily Mail, è stato trovato morto in Lapponia lo scorso 30 ottobre dopo un anno passato a esplorare la remota regione svedese di Jokkmokk. A ucciderlo una terribile tempesta di neve nel mezzo della natura. "Sta nevicando molto forte qui, ma non ti preoccupare sopravviverò, lo sai", aveva detto a sua nonna nel suo ultimo messaggio.

"Viaggio in macchina e faccio video sull'esplorazione e il camping nell'Europa del Nord", descriveva così De Beul il suo canale Youtube. Alla stampa, la famiglia ha sottolineato le somiglianze tra la storia di DeBeul e quella raccontata in 'Into the Wild', film diretto da Sean Penn e ispirato alla storia vero di un uomo che ha affrontato in solitaria la natura dell'Alaska per fuggire le pressioni della società. "Storm aveva difficoltà a connettersi con le persone, gli piaceva molto stare da solo. Andare da solo nella natura lo rendeva felice: lì poteva scegliere la sua strada, letteralmente e figurativamente", ha detto suo padre Bout.

Cosa è successo

Non è chiaro se durante la nevicata, De Beul sia stato costretto ad abbandonare il suo rifugio, ma è probabile che la forte tempesta non gli abbia lasciato scelta. "Sono stati sradicati degli alberi quella notte, forse anche la sua tenda è volata via e non ha avuto altre opzioni se non camminare. Ma c'erano -6 gradi e a causa della tempesta se ne percepivano -18. Piedi e gambe erano congelate, mentre le mani non lo erano: deve essere riuscito a tenere con sé gli scaldini per le mani", ha raccontato Elisabeth Rademaker, madre del ragazzo.

"Deve avere sofferto per molto tempo per poi morire da solo. Continuo a immaginare i suoi ultimi momenti e la cosa mi devasta", ha detto ancora la donna, come riporta il Daily Mail, dopo aver raccontato che De Beul aveva anche il naso rotto quando è stato trovato, segno che deve essere caduto.

Il ventiduenne era a un giorno di cammino dalla sua macchina quando ha contattato i servizi di emergenza in tarda notte per dire che era ferito e aveva bisogno di aiuto, ma a causa della tempesta non è stato possibile inviare immediatamente i soccorsi. Quando un elicottero è stato in grado di trovarlo, per De Beul era ormai troppo tardi.

Gli ultimi video

Quando la neve si scioglierà, intorno a Maggio, il padre di Storm De Beul ha intenzione di tornare nel luogo in cui il ragazzo è stato ritrovato per cercare di recuperare le sue cose, dal momento che lo zaino è stato trovato quasi completamente vuoto. "I suoi video per noi sono un lascito inestimabile. Ma la sua telecamera è rimasta lì, piena di immagini della sua ultima escursione", ha spiegato Bout De Beulal sito belga 7sur7.