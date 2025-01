Zelensky, farò di tutto per finire la guerra - Ascolta

Nella base aerea di Ramstein, in Germania, oggi la nuova riunione dei Paesi che sostengono militarmente l'Ucraina, alla presenza del segretario generale della Nato, Mark Rutte. L'amministrazione uscente ha annunciato il varo dell'ultimo massiccio pacchetto di aiuti attraverso il segretario alla Difesa, Lloyd Austin Lloyd Austin. Si tratta di 500 milioni di dollari di aiuti militari Usa all'Ucraina. La Germania fornirà all'Ucraina altri missili guidati IRIS-T per i sistemi di difesa aerea. Il capo del Pentagono ha precisato che il pacchetto comprende "missili aggiuntivi per la difesa aerea ucraina, munizioni aggiuntive ed altro equipaggiamento per gli F16 ucraini.