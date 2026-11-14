Nuove accuse a SpaceX da Volodymyr Zelensky. Secondo il presidente ucraino, riporta Interfax Ukraine, restano in vigore nei "territori temporaneamente occupati" limitazioni, che complicano le operazioni per intercettare droni Shahed fatti partire dai russi.

I colloqui tra Kiev e SpaceX

"Ci sono stati colloqui a livello istituzionale con la società, il ministero della Difesa ha parlato con SpaceX. Hanno risposto che non stanno imponendo limitazioni. Queste restrizioni sono in vigore da cinque giorni. Dicono si tratti di un problema tecnico. Ma non pensiamo sia così - ha affermato Zelensky nelle dichiarazioni rilasciate ieri ai giornalisti e diffuse oggi - Il punto non è se ci crediamo o meno. Noi non ci crediamo. Forse ci saranno altri test. Ma ogni giorno controlliamo varie zone e riceviamo conferme ogni giorno. Questo significa che non si tratta di episodi isolati, ma di incidenti diffusi".

Le limitazioni a Starshield e l'inchiesta al Senato Usa

Secondo il presidente ucraino, i servizi di Starshield sono soggetti a restrizioni sulla velocità, fino a 161 chilometri orari, nei "territori temporaneamente occupati" ed è un fatto estremamente pericoloso perché potrebbe nascere da motivazioni politiche. "Pertanto - ha osservato - credo abbiamo il diritto di sollevare la questione" a tutti i livelli. "Le restrizioni su Starshield suggeriscono siano state dettate da SpaceX", ha incalzato nelle dichiarazioni diffuse dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che i senatori democratici Jeanne Shaheen e Chris Coons hanno chiesto a Elon Musk di conservare tutta la documentazione relativa alle restrizioni di SpaceX all'uso da parte dell'Ucraina di Starlink e Starshield.