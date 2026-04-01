Confermato il viaggio di re Carlo negli Stati Uniti. La vera domanda non è se il sovrano incontrerà Donald Trump, dato che attraverserà l'oceano appositamente per lui, ma se nella sua agenda è previsto anche un incontro con suo figlio Harry. Carlo III e sua moglie Camilla andranno negli Stati Uniti tra il 27 e il 30 aprile per una storica visita di Stato, su invito del presidente e su consiglio del governo britannico. Il viaggio cade nel 250° anniversario dell'indipendenza americana e sarà seguito da un soggiorno alle Bermuda, dove il re non si è mai recato da quando è salito al trono.

"Il programma di Sua Maestà celebrerà i legami storici e le moderne relazioni bilaterali tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana", ha dichiarato Buckingham Palace. A causa della guerra in Iran e delle ripetute critiche mosse Trump al primo ministro britannico Keir Starmer, l'opportunità del viaggio era stata messa in discussione. Ignorando le richieste di alcuni parlamentari, Whitehall ha deciso di procedere con la visita, che si svolgerà tra Washington e New York. "Non vedo l'ora di trascorrere del tempo con il Re, che rispetto enormemente. Sarà FANTASTICO!", ha commentato Donald Trump sul suo social network Truth il 30 marzo.

A questo punto, resta soltanto l'interrogativo se il principe Harry, residente in California dal 2020, e il sovrano, che si troveranno a poche ore di volo l'uno dall'altro, riusciranno a pianificare un breve incontro. Se padre e figlio si vedranno, di certo non sarà nella capitale: "Il Duca di Sussex non andrà a Washington, D.C., per vedere suo padre durante la visita di Stato del Re negli Stati Uniti ", ha dichiarato ai media una fonte vicina al principe Harry. E se non troveranno un altro posto per vedersi, si tratterà dell'ennesima occasione persa per il principe, che ha visto suo padre l'ultima volta nel settembre 2025 , durante una visita a Londra per un tè a Clarence House. Solo pochi giorni fa, il figlio minore di Carlo III aveva espresso il desiderio di essere invitato a Sandringham a luglio, quando si recherà a Birmingham per un evento legato agli Invictus Games.