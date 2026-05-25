La polizia della Thames Valley, che indaga su Andrew Mountbatten-Windsor, sta esaminando un'accusa di comportamento inappropriato nei confronti di una donna al Royal Ascot, appuntamento di primo piano del calendario estivo della famiglia reale. Anche la regina Elisabetta II era presente all'evento nel 2002, anno del suo Giubileo d'oro, anno a cui, secondo il Sunday Times, risalgono i fatti. Un portavoce delle forze dell'ordine ha dichiarato, in merito all'inchiesta sulla cattiva condotta del fratello di Re Carlo nell'esercizio delle funzioni pubbliche: "Non possiamo entrare nei dettagli dell'indagine, ma stiamo seguendo tutte le piste ragionevoli". Non è chiaro se la denuncia relativa al presunto comportamento inappropriato durante l'annuale evento ippico di cinque giorni che si tiene nel Berkshire fosse stata presentata all'epoca dei fatti o in un secondo momento.

Venerdì, la polizia ha reso noto che l'indagine sull'ex principe Andrea è più ampia di quanto si pensasse e riguarda anche la cattiva condotta sessuale. A febbraio è stato arrestato per una notte nel giorno del suo 66mo compleanno ed è stato interrogato per sospetta cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni, in relazione al suo ruolo di inviato commerciale britannico. È stato arrestato in seguito alle accuse, emerse da documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense, secondo cui avrebbe passato informazioni al finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein.

Gli agenti hanno effettuato una breve perquisizione nella casa nel Norfolk di Mountbatten-Windsor e una perquisizione durata una settimana nella tenuta di Windsor, dove l'ex principe, che nega ogni addebito, ha vissuto per decenni. Venerdì, la polizia ha chiesto a eventuali testimoni di essere contattata qualora ritenessero di possedere informazioni su presunte condotte sessuali inappropriate, corruzione, frode o condivisione di informazioni riservate riguardanti il fratello del re.

La cattiva condotta nell'esercizio di funzioni pubbliche comprende una serie di reati, fra gli altri abusi sessuali, negligenza volontaria nell'adempimento dei doveri, intralcio alla giustizia e condotta disonesta o fraudolenta. La polizia sta ancora valutando la denuncia di una donna che afferma di essere stata portata in un indirizzo a Windsor nel 2010 a scopo sessuale. Non si tratta ancora di un'indagine penale completa. La donna vive negli Stati Uniti e gli investigatori l'hanno contattata tramite il suo avvocato.

Le principesse Beatrice ed Eugenie bandite da Ascot

Intanto, anche le figlie di Andrew e Sarah Ferguson, Beatrice ed Eugenie, sono state bandite da Ascot a causa dell'arresto di Andrea. La decisione rientrerebbe in un più ampio tentativo di limitare il coinvolgimento delle sorelle in eventi pubblici di alto profilo, a causa delle controversie che circondano il padre e i suoi legami con il criminale sessuale Jeffrey Epstein.

Sarebbero state informate che non occuperanno i loro posti nel palco reale durante il prestigioso evento ippico, né parteciperanno alla tradizionale processione reale al fianco degli alti membri della monarchia. Una fonte ha dichiarato al Mail on Sunday: "Ho parlato con un mio amico che lavora ad Ascot e mi ha detto che alle ragazze è stato comunicato che non potranno essere presenti quest'anno. Beatrice è quella che l'ha presa peggio. È stata completamente colta di sorpresa da tutto questo".