Camilla non ha mai perdonato, né dimenticato il modo in cui l'ex principe Andrea si sarebbe comportato nei suoi confronti nel momento del bisogno. La futura sovrana aveva l'approvazione della regina Elisabetta per il suo matrimonio con Carlo, ma l'allora duca di York tramava per sabotare la loro storia d'amore. Ma bisogna partire dal lontano 1999, per capire quanto fosse difficile all'epoca la vita di Camilla, dopo tanti scandali e voci sulla sua relazione con l'erede al trono.

Fin troppo consapevole di seguire le orme impegnative della prima moglie di Carlo, la principessa Diana, amatissima e incredibilmente affascinante, scomparsa prematuramente nell'estate del 1997, Camilla ha dovuto affrontare una serie di sfide uniche. Nel 1999 la coppia fece la sua prima apparizione pubblica a una festa di compleanno al Ritz. Nel 2001, iniziò ad assumere incarichi pubblici come presidente della Royal Osteoporosis Society e l'anno successivo partecipò alle celebrazioni del Giubileo d'Oro della Regina Elisabetta II, dove prese posto nel palco reale. Il messaggio era chiaro sul ruolo assegnato a Camilla, che, sebbene avesse l'approvazione della sovrana, fu osteggiata dall'allora duca di York.

Non appena Camilla iniziò a ritagliarsi un ruolo tutto suo - ricorda il Mirror - i paragoni si susseguirono rapidamente. Fin dall'inizio del suo corteggiamento con l'allora principe Carlo, la timida e affascinante Diana era vista come una principessa uscita direttamente da una fiaba. Camilla, amante della vita all'aria aperta, al contrario, era fin troppo spesso considerata la cattiva della situazione, la causa scatenante della fine del matrimonio del secolo. Nel febbraio del 2005, Carlo e Camilla annunciarono il loro fidanzamento, e si sposarono nell'aprile dello stesso anno. Sarebbe stata una cerimonia molto diversa da quella celebrata nella Cattedrale di Saint Paul, quasi un quarto di secolo prima. All'epoca rispettivamente cinquantaseienne e cinquantasettenne, Carlo e Camilla si scambiarono le promesse nuziali con una sobria cerimonia civile presso la Windsor Guildhall, ben 35 anni dopo il loro primo incontro.

Sebbene la regina non fosse presente alla cerimonia, lei e il principe Filippo, duca di Edimburgo, parteciparono alla benedizione e in seguito offrirono un ricevimento al Castello di Windsor. Nonostante tutto, sembrava che fosse una famiglia unita contro i pettegolezzi e i detrattori. Ma sfortunatamente per i novelli sposi, c'era ancora chi tramava fra le mura del palazzo. Nel suo libro del 2002 'Camilla: From Outcast To Queen Consort', l'autrice reale Angela Levin affermò che, dietro le quinte, il fratello minore di Carlo, Andrea, cercava in tutti i modi di sabotare la loro storia d'amore. L'esperta afferma che Andrew tentò persino di persuadere sua madre, la regina Elisabetta, ad annullare completamente il matrimonio. Sostenendo che Andrew considerasse sua cognata "non sufficientemente aristocratica" e "inaffidabile", una fonte ha affermato: "Il suo comportamento divenne molto, molto negativo ed estremamente spiacevole quando non ottenne ciò che voleva". La fonte ha aggiunto che Andrew divenne "piuttosto velenoso, meschino, poco disponibile e molto cattivo nei confronti di Camilla", sottolineando che "rimase così ostile all'accettazione di Camilla che è dubbio che gli sia mai stato perdonato".

La rivalità tra Camilla e Andrew sarebbe presente sotto la cenere da anni. Secondo l'esperto reale Richard Kay, un esempio lampante fu il matrimonio della figlia di Andrea, la principessa Eugenie, nel 2018, a cui Camilla non partecipò per onorare un impegno: visitare la scuola elementare di Crathie, vicino a Balmoral. All'epoca, la sua assenza alle nozze della nipote acquisita sembrò una scelta insolita. Tuttavia, per quanto doloroso possa essere stato nel breve termine, ora è Camilla ad essere uscita vincitrice. Mentre Andrew è stato arrestato con l'accusa di abuso d'ufficio e mandato in esilio nel Norfolk, Camilla rimane al centro della famiglia. L'esperta di pubbliche relazioni reali Luana Ribeira ha dichiarato al Mirror: "Chiunque Carlo avesse sposato sarebbe stato paragonato a Diana, e questo ha reso difficile per il pubblico accettarla immediatamente. L'unico sostegno che contava era quello della regina e il suo appoggio. Nessuno si schiererà dalla parte di Andrew in questo momento, e lei viene vista come una persona che ha dovuto davvero lottare per conquistarsi il suo posto, e questo viene apprezzato". È stato persino ipotizzato che Camilla abbia avuto un ruolo nella revoca dei titoli ad Andrea, poiché la sua amicizia con il pedofilo condannato Jeffrey Epstein continuava a gettare un'ombra sulla famiglia reale. Andrea ha sempre negato con veemenza e coerenza qualsiasi illecito.