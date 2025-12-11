Se il prossimo gennaio il governo britannico dovesse assegnare la sicurezza al principe Harry e alla sua famiglia, il duca di Sussex non si limiterebbe a viaggiare serenamente nel Regno Unito assieme a Meghan e ai figli Archie e Lilibet. Potrebbe invece dare il via per una permanenza più lunga, durante la quale cercherebbe di instaurare una sorta di corte parallela, che rivaleggerebbe con quella ufficiale del fratello, il principe William.

Secondo 'ShuterScoop' di Rob Shuter, quello della sicurezza sarebbe dunque soltanto il primo tassello di un progetto a lungo termine del secondogenito di re Carlo per aumentare la propria sfera di influenza a Londra. Harry, infatti, non si accontenterebbe di essere soltanto un semplice 'ospite' nel suo Paese, ma punterebbe ad avere un ruolo attivo, eventualmente indipendente e in competizione con la Corona.

Una fonte ha affermato che Harry "ha giocato a lungo termine. Vuole legittimità. Vuole operare nel Regno Unito alle sue condizioni - riunioni, opere di beneficenza, impegni di alto livello - senza essere trattato come un ospite nel suo stesso Paese". Un'altra fonte ha spiegato che per Harry "non si tratta solo di sicurezza, ma di creare un ecosistema reale separato. Sta costruendo una corte e lo sta facendo con attenzione". Secondo una terza fonte, "William ha la sua corte e Harry vuole la sua. Non si tratta di un ritorno in famiglia, ma di competere con loro".

Un'altra persona informata ha aggiunto: "La decisione sulla sicurezza è solo il primo tassello del domino. Una volta che sarà in atto, Harry potrà espandere silenziosamente la propria influenza senza che nessuno se ne accorga, finché non sarà troppo tardi". Insomma, secondo gli insider, il duca punterebbe a stabilire una propria, indipendente sfera di influenza all'interno della famiglia reale. Ma, speculazioni a parte, il dato certo è che se ai Sussex dovesse essere riconosciuta la sicurezza, re Carlo III, potrebbe nel nuovo anno rincontrare i suoi nipoti, Archie e Lilibet, che non vede dal Giubileo di Platino del giugno 2022.