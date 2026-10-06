circle x black
Cerca nel sito
 

Harry e Meghan incontreranno Carlo prima di Natale, ma William non ci sarà

Lo rivela Rob Shuter, secondo cui, invece, ancora non vi sarebbe stato alcun contatto con William, che continua a tenersi alla larga dal fratello

Harry e Meghan - (Ipa)
Harry e Meghan - (Ipa)
06 ottobre 2026 | 11.17
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Il principe Harry e Meghan Markle dovrebbero incontrare Re Carlo prima di Natale. Lo afferma Rob Shuter, accreditato giornalista britannico di gossip, che ha affermato che due fonti reali gli avrebbero confidato che i Sussex sono riusciti a trovare un posto nell'agenda fitta di impegni del sovrano, ma che il principe William non desidera avere nulla a che fare con eventuali rendez vous. Tuttavia - scrive l'Express - né Buckingham Palace né un portavoce dei Sussex hanno confermato se l'incontro avrà luogo. La notizia giunge dopo il sorprendente ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito più di un mese fa, che ha sollevato molti interrogativi sul futuro del loro rapporto con il Re e con la famiglia reale in generale.

Sebbene i Sussex rimarranno a tutti gli effetti cittadini privati e non membri attivo della famiglia reale, alcune fonti suggeriscono che il Re desideri instaurare un qualche tipo di rapporto con Harry e Meghan, così come con i suoi nipoti, il principe Archie e la principessa Lilibet. Fonti vicine a Shuter affermano ora che il Re ha programmato un incontro con la coppia per la prima volta dal loro ritorno nel Regno Unito. "Accadrà prima di Natale", ha detto in una recente puntata del suo show su YouTube 'Naughty but Nice'. "Due fonti reali mi dicono che è un altro segno che il rapporto dei Sussex con il Re sta lentamente progredendo".

Shuter ha continuato: "Ma ecco cosa c'è di così interessante in questa famiglia. Non si tratta di una visita casuale per un tè. Sono tornati da circa un mese e non hanno ancora incontrato il Re faccia a faccia. Hanno parlato. Harry ha parlato con suo padre da quando è arrivato. Suo padre lo ha chiamato per augurargli buon ritorno nel Regno Unito, ma non si sono ancora incontrati di persona". In seguito, il giornalista ha spiegato perché questo sia significativo, dato che non si finisce "per caso" nell'agenda del Re. "Desidera vedere i suoi nipoti", ha detto. "Così si vedranno. Non so dove si terrà questo incontro né quando avrà luogo, ma mi è stato detto che avverrà prima di Natale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Re Carlo Principe Harry Meghan Markle harry meghan carlo
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre
News to go
Maltempo in arrivo, piogge e temperature in calo in tutta Italia - Video
In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video
News to go
Voli, cambiano i diritti dei passeggeri: dai trolley ai ritardi, le nuove regole Ue
Cortina d'Ampezzo, grossa frana sulle Tofane: il video dell'enorme nube di polvere
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza