"Non credo che il Re sia così ansioso di incontrare Archie e Lili: questo è ciò che Harry vorrebbe credere, ma il Re ha altre preoccupazioni"

È arrivata la conferma: Harry e Meghan porteranno con sé i figli nel loro viaggio nel Regno Unito, il prossimo mese per gli Invictus Games. L'ultima volta che i bambini erano andati in Inghilterra risale al 2022. Harry, nelle rare occasioni in cui vi era tornato, non li aveva mai portati. E neanche la moglie vi era più tornata. Il motivo addotto era sempre stato quello della mancanza dei servizi di pubblica sicurezza, che il governo ha tolto al figlio del Re non essendo più membro attivo della famiglia reale. Ma come è stato possibile sbloccare la situazione? Secondo un esperto reale, il duca di Sussex potrebbe aver usato la leva affettiva dei figli sul Sovrano per ottenere l'agognata protezione pubblica per lui necessaria per tutelare la sua famiglia in Gran Bretagna.

In diretta dal Royal Ascot, Gb News ha dato la notizia del ritorno del principe Harry nel Regno Unito, con tanto di moglie e prole al seguito. Il corrispondente dell'emittente britannica ha ricordato che la famiglia non era più andata in Gran Bretagna dal "luglio 2022, da quando la Regina era in vita. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che i bambini sono stati qui: Meghan è stata nel Regno Unito l'ultima volta a settembre 2022, inizialmente per il lavoro di beneficenza, ma poi, mentre era qui, la Regina è venuta a mancare, quindi il suo viaggio si è prolungato. Dopo di che, Harry non ha più permesso a sua moglie Meghan e ai due figli di tornare nel Regno Unito per motivi di sicurezza".

Quando si sono ritirati dai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale, il ministero dell'Interno britannico ha ridotto il livello di protezione di cui godevano quando si trovavano in Gran Bretagna, e, prosegue Gb News, "per usare un eufemismo, Harry non ne era contento e ha affermato di non poter garantire la sicurezza di sua moglie e dei suoi figli finché si trovavano nel Regno Unito". Ha poi aggiunto che "ci è stato confermato che Meghan e i bambini accompagneranno Harry quando verrà il mese prossimo per un evento degli Invictus Games a Birmingham".

La domanda sorge a questo punto spontanea: Harry ha ottenuto ciò che chiedeva? Si sente garantito ed è soddisfatto dei livelli di protezione che verranno offerti alla sua famiglia? Secondo un autore esperto di questioni reali, il duca di Sussex avrebbe potuto ricorrere a un "ricatto emotivo" sul padre, Re Carlo, per ottenere ciò che voleva. Harry ha ripetutamente contestato le decisioni relative alla sua protezione nel Regno Unito, sostenendo che le attuali disposizioni – una valutazione delle misure di sicurezza caso per caso – espongono la sua famiglia a vulnerabilità. Potrebbe così aver ottenuto il favore del sovrano "ricattandolo emotivamente" per poter vedere i suoi nipoti, ha affermato il commentatore reale Tom Bower.

Parlando al podcast 'Kinsey Schofield Unfiltered' prima che fosse diffusa la notizia del prossimo viaggio dei figli dei Sussex in Gran Bretagna, Bower aveva dichiarato: "Non credo che il Re sia così ansioso di incontrare Archie e Lili: questo è ciò che Harry vorrebbe credere, ma il Re ha altre preoccupazioni. Per quanto sia meraviglioso essere nonno, posso anche dirvi che, se vostro figlio vi crea problemi, non ne vorrete altri. E la presenza di Harry in Gran Bretagna è sempre un problema. Adesso Harry sta tentando l'ultima carta: è un ricatto emotivo".