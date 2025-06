La guardi e non puoi fare a meno di accorgerti e ammirare la sua gentilezza, lo stile impeccabile, la discreta sicurezza. Kate Middleton è oggi l'incarnazione perfetta della regalità principesca, del modo elegante di camminare, di sorridere senza eccedere, di parlare al momento giusto, il tono della voce sempre adatto al momento. Per i pochissimi che non avessero fatto caso allo stile di Catherine, l'occasione per 'ravvedersi' si presenterà sabato prossimo, durante il Trooping the Colour, le celebrazioni per il compleanno del re, quando la principessa - se il protocollo sarà lo stesso dello scorso anno - scenderà dalla carrozza e successivamente si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace assieme al resto della famiglia reale. Chissà come si vestirà la moglie dell'erede al trono William e che cappello indosserà, ma una cosa è certa: festeggiato a parte, tutti gli occhi dei sudditi saranno puntati su di lei.

Eppure - non tutti lo sanno - ci fu un tempo in cui la principessa di Galles non era esattamente un'icona di stile. La sua abitudine insolita - ricorda Hello! Magazine - era infatti quella di chiacchierare un po' troppo durante le occasioni pubbliche. In un'intervista rilasciata per il 90esimo compleanno della regina Elisabetta, fu la stessa Kate ad ammettere la propria mancanza di sobrietà, a causa della quale rivelò di essere stata "presa in giro" dai suoceri. La futura regina era fin troppo loquace durante gli impegni reali e la qualità della discrezione l'ha appresa negli anni a venire. "Immagino che per me - raccontò - l'impegno più memorabile sia stato a Leicester, dove andai senza William e quindi ero piuttosto preoccupata al riguardo. Penso che presenziare agli impegni pubblici sia una vera e propria arte, in famiglia tutti mi prendono in giro perché passo troppo tempo a chiacchierare, quindi credo di avere ancora molto da imparare e ho bisogno di ricevere qualche consiglio".

E' possibile che Kate abbia ricevuto i consigli che chiedeva e imparato la lezione dalla principessa Anna, riconosciuta come la più laboriosa dei Windsor. Per questa ragione, la sorella di re Carlo viene considerata una vera esperta nell'arte degli impegni reali. In un intervista del lontano 1985, la seconda dei quattro figli della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo rivelò di usare un trucco piuttosto ingegnoso per garantire che i suoi impegni procedessere senza intoppi. Senza sbilanciarsi, confesso candidamente di comportarsi come se stesse facendo una ricerca di mercato: "Puoi fare a tutti - disse - letteralmente a tutti, le stesse domande". Se si presenta l'occasione per fare tre domande, "le faccio a tutti. Non sempre accade, ma con un po' di fortuna il tempo impiegato si abbrevia".