Parata e una Guinness per la principessa del Galles nel giorno di San Patrizio che si festeggia il 17 marzo. In qualità di colonnello delle Guardie irlandesi, Kate Middleton ha distribuito rametti di trifoglio ai soldati presso la caserma di Wellington, prima di partecipare alla parata per celebrare il santo patrono d'Irlanda. L'anno scorso aveva dovuto saltare le celebrazioni dopo la diagnosi di cancro e l'estate scorsa si è scusata per aver saltato una prova importante dell'annuale Trooping the Colour.

San Patrizio non può considerarsi un vera festa senza la bevanda simbolo dell'Irlanda e non era scontato che la principessa accettasse di bere la sua mezza pinta di Guinness. Ma Kate non ha deluso le aspettative del suo reggimento, unendosi ai soldati nella cucina della caserma e parlando con loro in modo informale delle esperienze dei militari, compresi quelli recentemente dispiegati all'estero e altri coinvolti nell'addestramento delle truppe ucraine, volendo conoscere le difficoltà legate alla missione. Il soldato della Guardia che ha guidato il brindisi ha dichiarato: "Voleva sapere come stavano andando le cose con i ragazzi in generale. Era davvero gentile e molto affettuosa. Ero un po' agitato. Si capiva che aveva un interesse sincero per noi".

Durante la parata di San Patrizio, la moglie di William ha condiviso un altro momento di grande gioia con il cane delle Irish Guards, la mascotte Turlough Mor, arruolata nel reggimento nel 2020, che, come da tradizione, porta il nome di un antico re d'Irlanda. In precedenza aveva un legame con Domnhall, il levriero irlandese che nel 2013 era stato reclutato come mascotte del reggimento del Primo Battaglione delle Guardie Irlandesi.

Le celebrazioni di quest'anno sono particolarmente speciali poiché segnano il 125esimo anniversario della fondazione delle Irish Guards da parte della regina Vittoria. La loro creazione trasse ispirazione dal suggerimento di Lord Wolseley, secondo cui i reggimenti irlandesi avrebbero dovuto indossare un trifoglio sul copricapo ogni anno nel giorno di San Patrizio. Ciò venne suggerito come segno di apprezzamento da parte della Corona per il loro eccezionale coraggio a Ladysmith, in Sudafrica, durante la guerra boera. Poiché esistevano già le Guardie Scozzesi e Inglesi, nel 1900 venne creato un nuovo Reggimento delle Guardie Irlandesi. Il feldmaresciallo Lord Roberts VC, irlandese, fu il loro primo colonnello, mentre i primi soldati della Guardia irlandese provenivano dai reggimenti della Guardia a piedi. La loro prima bandiera fu presentata da re Edoardo VII nel 1902, anno in cui ricevettero il loro primo Irish Wolfhound Mascot di razza.