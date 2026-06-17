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Lady Diana (adolescente) aveva una cotta per Andrea, gli spediva biglietti a San Valentino

La rivelazione della giornalista: "E' stata una novità assoluta"

Lady Diana - fotogramma/ipa
Lady Diana - fotogramma/ipa
17 giugno 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La principessa Diana nutriva una cotta per l'ex principe Andrea. Lo rivela la giornalista Catherine Mayer in 'Divide & Rule', in uscita domani. La futura moglie di Re Carlo inviava ogni anno all'ex duca di York biglietti di San Valentino anonimi, fino dall'età di 15 o 16 anni. La biografa - scrive il Telegraph - ha dichiarato di essere rimasta "piuttosto sorpresa" dalla rivelazione che le ha fatto un'amica di scuola di Diana Spencer. "E' stata una novità assoluta", ha aggiunto, specialmente se si pensa che l'aneddoto emerge mentre il sovrano britannico ha preso ulteriori provvedimenti per allontanare Andrea dalla vita reale, sottolineando il netto contrasto tra i legami personali del passato e l'attuale distacco pubblico. L'ammirazione spensierata che Diana nutriva da adolescente per Andrea offre uno sguardo umanizzante sulla sua giovinezza prima del matrimonio reale. Al contrario, la perdita dei titoli reali del fratello del Re, a causa dei suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, aggiunge nuovi elementi per comprendere la trasformazione in atto all'interno della famiglia reale.

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Ultimo segno del cambiamento in corso a Palazzo, l'esclusione di Andrea, lunedì, dal Garter Day. Nominato membro dell'Ordine della Giarrettiera dalla Regina Elisabetta II nel 2006, la partecipazione di Andrea alla cerimonia era un segno distintivo del suo status. Sotto il regno di Carlo, ne è stato completamente esiliato, il suo stendardo araldico è stato rimosso dalla Cappella di San Giorgio e, a quanto pare, le sue vesti cerimoniali sono state riassegnate. Fonti vicine all'ex duca descrivono quest'ultima decisione come un provvedimento che lo ha reso "più isolato che mai", evidenziando un brusco declino dai favori di corte e la quasi totale assenza dalla vita pubblica.

Il libro della Mayer, 'Divide & Rule', con le sue rivelazioni su Diana che probabilmente susciteranno un ampio dibattito, esamina le vite di otto donne della famiglia reale ed esplora il modo in cui hanno affrontato la vita di corte. Le storie di Anna Bolena, Elisabetta I, Vittoria, Elisabetta II, Diana, Camilla, Kate e Meghan, portate alla luce dalla giornalista, rivelano queste donne straordinarie in tutta la loro complessità, tracciando i loro successi, le loro peculiarità, alcuni parallelismi, i loro modi gentili ma a volte anche crudeli, e la loro profonda influenza, a corte così come nella società inglese.

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Famiglia reale britannica Diana Spencer Andrea del Galles Re Carlo Jeffrey Epstein Catherine Mayer
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