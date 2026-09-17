Re Carlo III chiederà ai giganti dell'intelligenza artificiale la garanzia che questa tecnologia rimarrà "al servizio dell'umanità", durante un vertice organizzato in Scozia. Il rapido sviluppo dell'Ia sta suscitando preoccupazioni perché la sua evoluzione rischia di diventare incontrollabile.

"Coloro che, nel nostro mondo, attribuiscono valore alla nostra umanità e alla sua essenziale componente morale, si aspettano ansiosamente da voi la garanzia che non perderemo il controllo del nostro destino", dirà il sovrano britannico ai rappresentanti di Google DeepMind, Anthropic, OpenAI e Nvidia, secondo estratti della sua dichiarazione introduttiva trasmessi da Buckingham Palace. "Il compito che vi spetta non è quindi solo far progredire la tecnologia, ma garantire che essa rimanga saldamente al servizio dell'umanità, delle comunità e della natura".

Come sarà organizzato l'evento

Il vertice, la cui data era stata tenuta segreta fino all'ultimo momento, si terrà presso la tenuta di Dumfries House, che ospita la sede della King's Foundation, nella campagna scozzese. Il Palazzo non ha pubblicato l'elenco completo degli invitati, ma secondo diverse fonti vicine all'evento, il presidente di DeepMind, Demis Hassabis, il capo del gigante americano dei semiconduttori Nvidia, Jensen Huang, e la direttrice finanziaria di OpenAI (creatrice di ChatGPT), Sarah Friar, figurano tra i partecipanti. Saranno presenti anche il ministro britannico per l'Ia, Kanishka Narayan, e il capo del gruppo americano specializzato nel calcolo quantistico IonQ, Niccolo de Masi. Buckingham Palace ha riferito che il re, che giudica lo sviluppo dell'Ia "allo stesso tempo intrigante e profondamente preoccupante", non parteciperà personalmente al dibattito. Si unirà ai partecipanti prima dell'inizio del vertice per invitarli a riflettere sui modi per sfruttare l'Ia, "ponendo la sicurezza al centro", nonché per costruire una cooperazione internazionale senza che "nessuna nazione venga lasciata indietro".

L'evento dovrebbe proseguire fino al tardo pomeriggio. Una carta è stata preparata prima del vertice dalla Ditchley Foundation, un'organizzazione di beneficenza britannica che supervisiona le discussioni, secondo il Sunday Times. Il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale ha preso slancio dall'inizio dell'estate, alimentato da diversi incidenti e dagli avvertimenti apocalittici dei professionisti del settore. In particolare, diversi modelli di IA di OpenAI e Anthropic sono usciti spontaneamente dal loro ambiente confinato per accedere a Internet e intromettersi in siti e piattaforme, riaccendendo i timori che i progettisti di agenti Ia possano perdere il controllo delle loro creazioni.

Il capo di Anthropic, Dario Amodei, ha invitato sabato le aziende del settore a rallentare il loro sviluppo per comprendere meglio i rischi, ricevendo il sostegno del capo di OpenAI Sam Altman e di Elon Musk. OpenAI, Anthropic e Google stanno inoltre studiando la creazione di un organismo comune incaricato di elaborare norme. Microsoft ha dal canto suo pubblicato lunedì un "codice di condotta umanista in materia di Ia".

Ieri, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha giudicato "indispensabile" un "coordinamento globale" sull'Ia, mentre il Papa ha messo in guardia contro la tentazione di delegare agli algoritmi decisioni che rientrano nella sola responsabilità umana. Il presidente americano e diversi membri della sua maggioranza hanno invece ribadito negli ultimi giorni la loro volontà di non imbrigliare il settore, ufficialmente per timore di lasciare alla Cina il sopravvento. Mark Zuckerberg, il capo di Meta, ha respinto gli appelli a rallentare lo sviluppo di questa tecnologia, ritenendo che i meccanismi di mercato e il rischio di azioni legali costituiscano i migliori guardrail.