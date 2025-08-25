circle x black
Cerca nel sito
 

Zelensky ringrazia re Carlo: "Una vera fonte d'ispirazione"

Il monarca ha inviato una lettera di sostegno in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina

Re Carlo e Zelensky - Ipa
Re Carlo e Zelensky - Ipa
25 agosto 2025 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volodymyr Zelensky ha definito re Carlo una "vera fonte di ispirazione" dopo che il monarca ha inviato una lettera di sostegno in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che cadeva ieri 24 agosto. In un messaggio pubblicato su X, il re ha espresso la sua "più grande e profonda ammirazione" per il popolo ucraino che continua a difendere il proprio Paese dall’invasione russa, e ha chiesto una "pace giusta e duratura" in Ucraina. "Continuo a provare la più grande e profonda ammirazione per l'indistruttibile coraggio e lo spirito del popolo ucraino", ha scritto il sovrano. "Continuo a sperare che i nostri Paesi saranno in grado di continuare a collaborare strettamente per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina".

Zelensky ha affermato di essere "grato a Sua Maestà, il re Carlo III, e alla famiglia reale, per i suoi cordiali auguri a tutti gli ucraini nel giorno della nostra Indipendenza". Il presidente ucraino ha aggiunto: "Le gentili parole di Sua Maestà sono una vera ispirazione per il nostro popolo durante il difficile periodo di guerra. Apprezziamo la leadership del Regno Unito nel sostenere l'Ucraina e la nostra giusta causa: difendere la libertà dalla tirannia e garantire una pace duratura in Ucraina e in tutta Europa".

Ieri l'Ucraina ha celebrato i 34 anni dall'uscita del Paese dall'Unione Sovietica. Oltre 2.000 reclute ucraine hanno festeggiato insieme al personale britannico presso un centro di addestramento Interflex. Un portavoce del governo britannico ha dichiarato: "Siamo solidali con il popolo ucraino, compresi coloro che hanno trovato una seconda casa qui nel Regno Unito, a causa della continua aggressione russa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
re carlo zelensky Volodymyr Zelensky ucraina
Vedi anche
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza